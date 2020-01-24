武汉急建医院10天竣工 上千床位接收肺炎患者

武汉市政府仿照北京应对非典的小汤山模式，紧急兴建一座活动板房临时医院，预计10天内竣工，专门接收感染新冠状病毒的肺炎患者。武汉肺炎肆虐，病患越传染越多，现有医疗资源难以招架。

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从中国官媒电视画面可见，上百辆挖掘机和推土机正在为这座医院平整地基。有消息介绍，说，这个医院将提供1000个集装箱式病床。法新社引述中国官媒说，临时医院建成后将缓解武汉医疗资源的匮乏情况。

这座临时医院位于武汉的蔡甸区，设在武汉职工疗养院，面积25000平米，预计在2月3日之前竣工，专门接收新冠状病毒肺炎患者。武汉当局此举是仿照2003年非典期间北京小汤山临时医院在7天内建成，收治非典病人。据澎湃新闻报道说，1月24日在现场看到，送石料的大货车沿马路排成长龙，上百台挖掘机和推土机在平整场地。数百名身穿航发集团、中建三局、汉阳市政、武汉建工及隧道公司的工作人员正在忙碌，还有供电部门工作人员赶来。

另据网上消息，承接这个项目的公司正在紧急招募工人。今天推特@Raymond999USA转发武汉朋友圈的求助信息:“蔡甸临时医院项目急缺工人，1200元/天，急需安装活动板房工人，工资日结，包吃包住，望朋友圈的朋友帮忙转发一下联系电话13872136020。

武汉肺炎出现一个多月后，新冠状病毒已从武汉海鲜市场野味档扩散到全市和全国，港澳台，泰国，越南，日本，美国，英国陆续发现来自中国的感染者。中国官方天公布的数据是830确认感染，26人死亡。武汉已经从1月23日开始封城，铁路，公路，水路，航空全部关闭，城内公交车，地跌也基本停运。

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