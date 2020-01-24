武汉肺炎:北京关闭故宫长城 取消庙会 排查武汉人

北京在武汉冠状病毒肺炎爆发后突然严阵以待，在春节到来前夕，宣布关闭长城，故宫等景点，取消人群聚集的庙会节庆活动，排查武汉人的踪迹，要求各家各户申报，并开辟定点医院…。

广告 继续浏览后续

北京今天1月24日宣布关闭长城，明十三陵，故宫等著名古迹景点。北京鸟巢体育馆也在周五宣布关闭到1月30日为止。此外，原定在春节举行的鼠年迎春各种庙会也被取消。白云观，雍和宫的初一烧香被叫停，这些措施都是为避免人群聚集，传染武汉新冠状病毒。

据中国网上流传的一个帖子透露，北京当局排查一个月来往返于武汉和北京的人，发现还有7万武汉人留在北京，其中3万人已被排查登记，要求自行隔离15天，另4万人还在登记中。有网民说，街道委员会正在挨家挨户询问是否有武汉来人。另有网民说，北京用“大数据”将武汉来人都查出来，通知了居委会。

昨天网上有人贴出视频显示，1月23日晚19点，北京小汤山医院附近公路上出现一长串救护车，视频旁白说，“小汤山过来的，运病人了”。有消息说，北京将小汤山医院的病人清空，作为全市疫情集中隔离治疗中心，并开辟了三家医院，四季青医院，西苑中医院，北医三院，作为武汉肺炎定点医院。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅