武汉肺炎官方最新数字: 830人感染25人死亡

武汉新冠状病毒肺炎疫情继续恶化，中国卫健委周五1月24日宣布武汉肺炎新冠状病毒确诊感染者830人，死亡25人，另有1072人疑似感染。感染和死亡者绝大部分集中在湖北武汉地区。

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中国卫健委今天发布的公报说，在830名武汉肺炎新冠状病毒感染者中,有177个严重病例，另有34名患者已经“痊愈”出院。今天中国官方宣布的数字比之前一天明显上升，前一天周四，中国官方的数字为，确诊病患600人，死亡18人。

昨天世卫组织在延长了一天的武汉肺炎紧急会议上做出决定，暂不将中国武汉这起大规模病毒感染传播灾难列为国际突发卫生事件。

据介绍，武汉肺炎的冠状病毒与17年前肆虐北京，广东和香港的萨斯病毒相似，同属蝙蝠体内的病毒，通过中间宿主，如果子狸，獾类或蛇类，传染给人类，并迅速变异，在人群中通过呼吸大面积传播。目前没有治疗药物和防病疫苗。

中国当局从昨天开始封锁武汉，荆州，黄冈等多个城市，暂停航空，铁路，公路，船运。被封闭的总人口已高达4000万人。但此举被认为是“亡羊补牢”，因为武汉肺炎最初在12月8日被发现，已经过去一个多月。号称“九省通衢”的武汉市，人口1100万，人员流动性高，新冠状病毒潜伏在移动到人体中，一传十，十传百，四处扩散。

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