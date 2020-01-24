武汉肺炎海外病例继续增加 美国确诊第二例 法国首度确诊两例

美国疾病管制预防中心在周五对外宣布，美国境内现已确认第二例被新型冠状病毒（武汉肺炎）感染的病人，患者被指是一名60多岁的女子，她在今年1月13日从武汉飞抵芝加哥，目前在当地的医院接受隔离治疗，情况稳定。此外，法国卫生部部长阿涅斯·布赞(Agnès Buzyn)于巴黎时间周五下午告诉记者称，法国境内首度确诊两例武汉肺炎，其中一例患者在波尔多住院治疗，另一例在巴黎确诊。这被指是欧洲大陆首度出现被确诊的武汉肺炎疫情。

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世界卫生组织（WHO）周五发布数据指，全球武汉肺炎疫情确诊迄今为845病例，较昨天增加264例，其中中国重症有177例、25人死亡。另据中国国家卫健委于当天的最新通报消息显示，截至1月23日24时，该部门收到29个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例830例，其中重症177例，死亡25例，其中湖北省24例、河北省1例。已治愈出院34例。20个省（区、市）累计报告疑似病例1072例。此外，中国国家卫健委还介绍称，累计收到港澳台地区通报确诊病例5例，其中香港特别行政区2例，澳门特别行政区2例，台湾地区1例。累计收到国外通报确诊病例9例，其中泰国3例（2例已治愈），日本1例（已治愈），韩国1例，美国1例，越南2例，新加坡1例。

不过根据当天全球多地陆续发来的报道显示，中国大陆外被确诊武汉肺炎的病例人数正在增加。据来自香港电台的消息显示，香港卫生防护中心正调查3宗新增输入的新型冠状病毒感染确诊个案，并指香港至今累计录得5宗确诊个案。报导指，香港新增的首宗个案为一名62岁女病人，过往健康良好，她居于湖北省武汉市，星期日（19日）乘搭高铁G1013由武汉到深圳北，再由深圳北，转乘另一高铁G6543到香港西九龙站。她自本周一起出现发烧及咳嗽，昨日到屯门医院急症室求医，今日入院接受隔离治疗，现时情况稳定。报导称，患者潜伏期内，曾到过武汉的菜市场及当地医院探望有咳嗽的家人，没有接触野生动物。据初步调查显示，病人与丈夫来港探望女儿及女婿，并入住屯门倚岭南庭，3名家人没有出现病症，将被送往麦理浩夫人度假村，接受隔离监测。

与此同时，其于出现在香港的2宗个案为一对居于武汉市的夫妇，分别为62岁女病人及63岁男病人，2人过往健康良好。他们于周三（22日），乘搭高铁由武汉来港。女病人周四开始发烧，但无呼吸道感染症状，男病人在同一天开始咳嗽，周五开始发烧。他们周四到威尔斯亲王医院急症室求医，并入院接受隔离治疗，现时情况稳定。他们在潜伏期内，都没有到医疗机构、湿街市或海鲜市场，亦没有接触野生动物或禽鸟、或有肺炎或上呼吸道感染症状的病人。周五当天，美国疾病管制预防中心表示，在美国境内新被确诊的武汉肺炎患者女子曾在去年12月前往武汉，于上周返回美国出现病症。目前该名病患正接受隔离治疗，情况稳定。美国疾病管制预防中心也正在密切追踪全美22州内出现的63起疑似病例。

美方在周二宣布确认首个武汉肺炎患者，他是一名在华盛顿州的30多岁男子。周四晚间，得克萨斯州也传出一名自武汉返美的大学生出现相关病症，当地医院正在确诊中。美国国务院领事事务局还在周五将前往中国的旅游警示升至最高级，呼吁民众勿前往湖北省。尼泊尔卫生当局官员另最新介绍称，一名在中国求学的尼泊尔学生近日返回该国，并检验出对新型冠状病毒呈阳性反应，这是尼泊尔首宗武汉肺炎确诊病例。尼泊尔官员指出，目前他受到监控，曾跟他密切接触的人也正接受调查。

英国官方在周五证实全英国目前共有16人因疑似症状入院进行隔离检查，其中14人已排除为武汉肺炎。这些疑似病例被指分布于苏格兰和北爱尔兰首府贝尔法斯特，以及英格兰，其中多为中国籍人士。面对相关质问，英国卫生大臣汉科克（ Matt Hancock ）告诉关切疫情发展的国会议员们，英国已对武汉肺炎扩散做好准备。他说，“（疫情）对英国大众的威胁仍处低下，政府首席医务官将稍后发表声明”。英国全国医疗系统下各医院和公医(GP)诊所亦均已接获指示，要求了解有相关症状病人是否曾到过武汉。对此，英国政府首席医疗顾问克里斯•威蒂（Chris Whitty）稍后称，当局已就针对武汉肺炎疫情的威胁和回应召开了紧急会议。

威蒂说，“内阁办公厅简报室在周五召开紧急会议，就武汉、中国和亚洲其他地方（的疫情）加以讨论”。他说，“截至目前为止，英国尚未出现被确诊的病例，我们有全球专家对当下疫情发展进行不间断的跟进，他们拥有着面对新型传染性疾病很强的应对背景”。 英国公共卫生部荣休主管克斯佛则告诉媒体称，“英国很有可能出现（武汉肺炎）病例”。法国方面，法国卫生部长布赞在当天的记者会上向媒体介绍称，“在波尔多被证实的病例患者现年48岁，他从中国归来，曾经过武汉。他在1月23日因出现症状就医”。布赞说，“他自昨天起被送入波尔多当地医院就医，并被院方采取单间隔离，他在抵达法国后曾与十余人联系”。这名在波尔多被确证的病人是华裔，在法国吉伦特省居住。他被指曾因工作原因去过武汉。布赞还进一步介绍称，另一位（武汉肺炎）病例在巴黎被确诊。她并承诺，法国政府将采取一切措施阻止疫情的扩散。布赞称，“全法机场已获取向所有从中国抵达乘客发放的相关信息”。

目前外界对巴黎确诊的武汉肺炎患者知之甚少，她被指是一名女性，但当局尚不清楚其是否曾去过中国或曾在武汉滞留。布赞还称，欧洲范围内有可能存在其他的病例，“这是一个必须被限制的火焰”，她说。据了解，最后一班从武汉飞往巴黎的飞机在周四于戴高乐机场降落，所有乘客被要求佩戴口罩，此次航班乘坐人数不多，他们在登机前于武汉机场被红外线测量体温，但抵达巴黎后法方机场未采取任何附加的监控措施，目前尚不清楚巴黎的病例与此次航班是否有关。根据中国卫健委周五的通报指，目前追踪到密切接触者9507人，已解除医学观察1087人，尚有8420人正在接受医学观察。

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