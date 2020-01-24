美科学家：努力研发武汉肺炎疫苗 最快3月内首次人体测试

针对中国武汉近期发生的新型冠状病毒疫情（下称武汉肺炎），美国国家健康研究所（US National Institutes of Health）所召集的专项疫苗研发团队在本周首度举行了团体会议。该团队的成员向外界表示，由于武汉肺炎的基因序列已被公布，他们有望在3个月后就研发新型疫苗进入第一阶段的人体测试。

广告 继续浏览后续

据路透社周五的消息显示，美国国家健康研究所的这一团队或将在3个月以内，开展针对预防武汉肺炎不同潜在疫苗的第一轮测试。美国国家健康研究所下属的美国国家过敏和传染性疾病研究所所长法希（Anthony Fauci）在该团队组建会上向媒体介绍称，“我告诉他们（专家们），你们将在烈火中淬炼”。法希指出，在3个月内从获得基因序列到落实疫苗的首轮人体测试，将是该研究所在推动研发新型疫苗的速度记录。报道称，由于中国研究人员在疫情爆发后很快地确定了武汉肺炎的基因序列，并在随后几天内将其公布于众，这也使得该领域研究人员能随即投入到相应的疫苗研发当中。

通过他们手上拥有的武汉肺炎基因序列，科学家们可以立即投入疫苗的研发工作，而不需要等到获得了病毒样本后才能进行。要知道，在2003年非典爆发期间，美国的相关科研人员在获得病毒基因序列，到首轮人体测试则花费了20个月的时间。而到那时，非典在全球的疫情已得到良好的控制。面对此轮的武汉肺炎疫情，来自世界各地的研究团队已经在制定测试疫苗、治疗方式和其他防止疫情在全球传播的计划和方法。

据悉，研究人员希望从多角度控制和防止武汉肺炎疫情的恶化，相关的国际卫生和疫情反应机构也希望在数月内让至少一项潜在治疗方式进入人体测试阶段。据了解，法希领导的团队正在与总部位于美国马塞诸塞州剑桥市的Moderna, Inc生物科技有限公司合作，共同从事新型疫苗的研发工作。此外，另据新华社近日报道指出，美国休斯敦贝勒医学院教授霍特兹（Peter Hotez）通过电邮表示，贝勒医学院正在与美国得克萨斯大学、美国纽约血液中心以及中国上海复旦大学合作开发疫苗。他称，这是一项很好的国际合作，但疫苗研发需要时间。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅