联合国秘书长给中国民众拜年 湖北超过4000万人在“围城”中过年

今天是中国农历新年，联合国秘书长古特雷斯特别发表视频贺辞，给中国人民和全球华人拜年。由于武汉新型冠状病毒肺炎疫情扩散，合家团圆的除夕，人们在不安焦虑中度过。截至周六凌晨零时26分，中国共确诊新型冠状病毒肺炎903宗，26人死亡。36人治愈。湖北省被“封”城市增至13个，法新社称，超过4000万人在“围城”中过年。一位武汉出租司机说，“鼠年新年过的提心吊胆”。

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病毒肆虐。除了各大博物馆等公共文化娱乐场所新年期间关闭外，中国暂停所有体育赛事。

中国男子职业篮球联赛（CBA）将无限期停赛；运动网站虎扑也指出，体育总局要求暂停4月份之前所有体育赛事。

另外，中国的河北省和江苏省即日起启动省重大突发公共卫生事件一级响应，配合疫情防控形势。

在新型冠状病毒源头的武汉市，正赶建一座总建筑面积为25000平方米的临时医院，可容纳1000张病床。医院主体建筑以活动板房为主，将在2月3日前建成交付。临时医院建筑项目在周四下午正式启动。4个单位负责兴建工程，连夜施工。

武汉肺炎疫情快速扩散。由于当地疫情持续升高，湖北省下令多地封城，截至目前已有13个城市的大众运输停止营运。据《湖北日报》指出，截至1月24日12时，湖北武汉、鄂州、仙桃、枝江、潜江、黄冈、赤壁、荆门、咸宁、黄石（含大冶市、阳新县）、当阳、恩施、孝感，相继发出停运通知。

武汉市公告，将自25日凌晨0时起，关闭连接武昌和汉口的过江隧道，并在三环（环线快速公路）内的过江桥梁实施体温监测管控。取消时间另行通告。

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