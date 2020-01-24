荆州加入封城行列 湖北4000万人被隔离

试图减少武汉肺炎进一步扩散，湖北荆州市1月24日加入封城行列。荆州人口600万，与之前封城的武汉和10多个市县人口加在一起，湖北有4000万人被隔离。

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继武汉1月23日上午10点开始封城之后，长江沿岸的荆州市也决定禁止当地600万居民出城。荆州当局切断了离城的火车，轮船和公路运输，试图减少新冠状病毒的扩散。在荆州之前，武汉、鄂州、仙桃、枝江、潜江、黄冈、赤壁、荆门、咸宁、黄石、大冶、阳新、当阳、恩施、孝感等地已采取了封城措施。

据今天24日北京官方数据，武汉肺炎被确认的感染人数，从昨天的600人上升到830人，其中177人情况严重。官方公布的死亡人数，从昨天的18人上升到26人。死亡病例绝大多数发生在疫情中心武汉。

随着疫情的扩散，目前在武汉之外，已有两例新冠状病毒肺炎患者死亡，一例发生在北京旁边的河北，另一例发生在与俄罗斯接壤的黑龙江省。

面对武汉疫情危机，北京当局日前做出前所未有决定，宣布武汉市从1月23日早晨10点开始封城，禁止所有飞机和列车离开武汉，公路客运大巴和船只都双向停运。

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