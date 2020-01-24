WHO疫情报告将台湾确诊病例列在「中国台湾」项下台湾要求更正

世界卫生组织(WHO)公布2019新型冠状病毒(武汉肺炎)最新疫情报告，将台湾通报的一个确诊病例，列在Taiwan, China(中国台湾)项下。台湾外交部23日猛批WHO配合中国蛮横无理要求，不专业，指示驻日内瓦办事处立即向WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表达严正抗议，要求更正。

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台湾外交部指出，WHO是国际卫生专业机构，理应拒绝政治压力，以专业中立态度落实宪章所订「达致全人类最高健康水平」的宗旨。但却一再配合中国蛮横无理要求，将虚构的「一个中国原则」做为将台湾纳入全球防疫体系的前提条件，等同以政治考虑凌驾台湾2300万人的健康人权；台湾对此表达最强烈的抗议。

除了要求WHO立即更正对台湾的标示方式，台湾外交部也再度呼吁WHO应秉持专业，邀请台湾专家出席对抗新型冠状病毒的所有会议。

台湾外交部强调，国际抗疫合作不应独漏台湾，台湾位居全球对抗新兴病毒行动的最前线，且有先进完善的医疗及防疫体系，绝对可以做出具体贡献。

另外，美国国务院官员23日重申，在须以主权国家才能成为会员的国际组织中，美国支持台湾有意义的参与，这包括国际民航组织(ICAO)、国际刑警组织(INTERPOL)、世界卫生组织(WHO)等超过六十个国际组织。

美国国务院资深官员22日举行背景说明记者会时也主动提到台湾，表示鼓励WHO不要试图排除台湾，而是要进一步纳入台湾。

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