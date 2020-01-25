公民记者陈秋实大年三十赶赴武汉见证

武汉封城之际，公民记者陈秋实中国农历年除夕乘坐最后一趟高铁从北京赶赴武汉，高铁车长告诉他，车辆将停运至少一个月，这意味着他将在未来一个月不能离开。他为何而来，陈秋实表示，出现了灾难，作为记者要在第一时间冲到前线，用他的镜头记录和见证武汉抗灾防疫的真实情况，同时向外界传达武汉人的心声。

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外界知晓陈秋实与香港反送中有关。2019年香港爆发反送中，大陆全面封锁新闻，其时身为律师的陈秋实八月17日抵港，欲了解港人为何发起反送中，为何百万港人上街游行。陈秋实在微博上分享在香港的所见所闻强调兼听则明，但停留三天后被催促回国，之后，其微博、抖音频道均被销号，微信公众号随后亦被销号。

陈秋实在24日晚当地时间10时，在武汉汉口车站发布视频表示，他将随时通报自己的住宿位置，“方便武汉警察来逮捕”；他承诺“不传谣，不造谣，不会制造恐慌，更不会掩盖真相”；同时他承诺会做好自己的防护工作。他带来了消毒水和口罩，在没有防护服之前，不会接触严重感染的患者。

在武汉疫情彻底解除之前，他不会离开武汉。万一不幸自己感染了病毒，也不会逃出武汉，把危险带给别人。

这位公民记者还表示，他来武汉，愿意与武汉同胞共进退，“习近平上哪去了我管不着，但是我陈秋实来了”。

他认为2003年的非典疫情与本次武汉肺炎疫情的爆炸，都是因为对于事实的隐瞒，对于信息的封锁。现在，不能一错再错，至少要把真实的信息传递出去。

他同时希望发达国家本着人道主义精神，帮助中国，帮助武汉度过难关。

大约稍晚些时候，陈秋实发推说，“刚从武汉市中心医院回来，有的人在看联欢晚会，而有许多医生和患者都是在急诊室里度过除夕。请大家不要关注我，苦难的武汉百姓才最需要被关注。请外面的人努力把口罩，护目镜，防护服之类的物资运进来。”

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