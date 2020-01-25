冠状病毒：德国专家呼吁德国做好治疗准备

德国虽然还没有出现冠状病毒患者。但鉴于法国已出现了三起，德国专家们现在呼吁德国官方部门和诊所提前做好准备。目前尚不清楚该病毒到底有多危险。

广告 继续浏览后续

据德国电视一台报道，鉴于法国出现了三起病例，德国卫生政治家现要求德国官方部门和医院为德国出现相关患者做好准备。基民盟籍联邦议院卫生委员会主席吕德尔(Erwin Rüdel) 向《莱茵邮报》表示：“德国医院做好治疗准备相当重要。”

社民党健康专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）也建议，就冠状病毒的到来做好准备。他说，在德国机场测量中国旅行者的体温虽然还没有必要，但原则上应做好采取这一措施的准备。因为，在随后数周内，“可能必须这样做”。

罗伯特·科赫学院院长韦勒（Lothar Wieler）则将这一病毒的跨境风险相对化。他向德国电视二台表示：“在中国以外，还没有出现该病毒的大型传染链。”这位微生物学家还表示：“该疾病的严重性，目前还难以估测，因为缺乏相关信息。”他认为，全球采取谨慎措施，是因为新冠状病毒与萨斯病毒在遗传基因上很类似，而且也都是通过呼吸道进行感染。2002/2003年，有八百人死于萨斯。但韦勒指出，德国目前流行的流感还更危险，带来的负担更沉重。

据德国《焦点》周刊报道，德国目前的应对方法是：如果一位病人在风险地区，比如在武汉或在中国，逗留过，而且有证据证明他和冠状病毒患者有过接触，那么，医生会为他做一个检测，并通报当地卫生部门。根据检测结果，卫生部门将决定是否要采取进一步的措施。但目前人们还没有预防该疾病的疫苗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅