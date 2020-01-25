武汉今起将进一步禁止车辆在市中心行驶

中国新型冠状病毒感染肺炎的确诊病例持续增加，目前已突破1400宗，死亡人数增至42人。疫情源头武汉市自今天凌晨开始将进一步禁止车辆在市中心行驶。

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综合中国媒体报道，在疫情最严重的湖北省，黄石市周六正式确诊多31宗，其中一人死亡。全省的累积病例达到760宗，累计40人死亡。北京和广西都新增10宗确诊病例，分别累计51和33宗个案。

武汉新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，中国各省区3天内陆续将重大突发公共卫生事件的警戒，提升到最高级别的一级红色响应。截至周六晚10时，全国31个省区只剩下无确诊病例的西藏尚未将警戒提升到一级响应。

法新社等各大海外媒体都报道周六由中国国家主席习近平主持召开的中共中央政治局会议。习近平指要加强药物及物资供应保障，加强医护人员防护，维护社会大局稳定。习近平坦承新型冠状病毒感染的肺炎疫情“处于加快蔓延的严重形势”。会议并强调，要对进出武汉者“严格管控”，坚决防止疫情扩散。

疫情源头武汉市自今天凌晨开始将进一步禁止车辆在市中心行驶。只有许可车辆可以行驶，接载医护人员及接送发烧病人到医院。

今天起，所有进出北京的省际客运及省际旅游包车全部停运。南京规定入公共场所必须要戴口罩。另外中国旅行社协会已暂停经营国内旅游团以及预订机票加酒店的国内自由行服务。周一起出境团及出境自由行亦停办。

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