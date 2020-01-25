武汉医护音频:感染者上万 医疗资源严重不足 眼看病人慢慢死去

推特视频武汉某医院有病人死在走廊里2020年1月23日

武汉新冠病毒肺炎爆发一个多月后，新冠病毒感染者涌向医院，彻夜排长龙等待病床被收治。然而推特昨天传出一段视频显示，武汉某医院内拥挤不堪，有些病人甚至死在走廊里。这些感染者连病都没看上，会被纳入官方的统计中吗？

广告 继续浏览后续

据本台今天1月25日收到一段武汉医疗圈流出的微信音频，一名崩溃的武汉医护人员向她的亲戚们表示说，那种感染，比电视里报道的可拍多了，粗略估计有上万人感染。她所在医院的十几个医生，一天都看一百多个病人，蛮多病人已经不行了，没有床位，家属在那里闹，说“政府不是说在你们这里治吗？！” 政府让我们开始治，根本什么物资都没有。病人在那里求我们，我们一点办法都没有，看着活生生的人慢慢地都不行了...。

该音频的讲话者叮嘱自己的亲属说，你们在屋子里也一定要做好防护，千万不要等到说，相信政府。“全都要靠自己！”

中国国家卫健委1月25日通报最新疫情，截至24日24时， 29个省市自治区累计确诊新型冠状病毒感染肺炎病例1287例，其中237例危重。官方今天通报的死亡病例41人，其中湖北39人，河北1人，黑龙江1人。

相较于昨天官方报告的25个死亡病例，今天新增16例，确诊病例，今天新增444例。目前只有西藏幸免。至于疑似病例，20个省市自治区新增疑似病例的累计报告1千9百65例。此外，官方宣布新增治愈出院3例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅