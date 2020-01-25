武汉医院告急 第一名医生殉职 中国军医团抵达增援

中国军队数百军医专家周五1月24日晚间抵达武汉，增援当地医护人员，抗击新冠病毒肺炎疫情。武汉医院爆满，许多病患苦苦煎熬等不到救治，医护人员严重不足，难以应对如此重大疫情。今天武汉第一位医生不幸殉职。

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周五晚间，450名中国军队医护人员乘飞机抵达武汉。他们当中有埃博拉病毒和萨斯病毒专家。据法国世界报报道这个消息时说，上述两种病毒与武汉新冠状病毒相似。据中国官媒介绍，这些军医来自中国人民解放军陆军，空军和海军的医院。他们被派往武汉集中收治新冠病毒肺炎的医院，增援当地医生。这些军医当中有呼吸科专家，传染病专家，内分泌专家，重症监护专家。

武汉耳鼻喉科医生梁武东染上新冠病毒与今天1月25日不治身亡，享年62岁。梁武东是武汉肺炎爆发以来首位殉职的医生。据中国媒体报导，梁武东是湖北省新华医院耳鼻喉科医生。他于1月16日受到新冠病毒的感染，于今天早晨不治身亡。

武汉新冠病毒肺炎疫情爆发后，数以百计新冠肺炎感染者在医院排长龙，等待病床。有定点医院的医务人员人表示已经顾不过来，要求救护车不要再送更多病人。

有网民在武汉医院拍摄的视频显示，有人等不到住院，死在走廊里。一名医护人员向亲友发送音频说，粗略估计有上万人感染。比电视里报道的可拍多了…。

武汉当局昨天开始依照北京抗非典的小汤山模式，在武汉蔡甸区紧急兴建临时医院，预计10天之内完工，2月3日开始收治新冠病毒感染者，预计有1000个集装箱病床。

中国国家卫健委1月25日通报最新疫情，截至24日24时， 29个省市自治区累计确诊新型冠状病毒感染肺炎病例1287例，其中237例危重。死亡病例41人，其中湖北39人，河北1人，黑龙江1人。仅西藏暂时幸免。

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