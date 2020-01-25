武汉肺炎单日确诊病例暴增53% 首次有医生感染病逝

武汉爆发的新型冠状病毒肺炎疫情仍在颷升阶段，根据中国国家卫生健康委员会公布，全国昨日一天之内新增444宗确诊病例，即单日增幅为53%，较之前三天的三成至四成半增幅还要大，累计确诊1287宗，41人死亡。不过，有关死亡人数未包括今早死亡的湖北医生梁武东，他是疫情爆发以来第一个因救治病人而死于杀情的医护人员。

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根据微博和《澎湃新闻》报道，死者是湖北省中西医结合医院(新华医院)耳鼻咽喉科主任梁武东，他是第一批支持救治武汉肺炎的医护人员，感染肺炎后于18日转到市内的金银潭医院，于早上7时许病逝，终年62岁。

据公布，湖北省和北京均有医护人员感染武汉肺炎，但没有具体人数。湖北省八家医院日前先后发出公告，因抗疫物资不足而向社会各界募捐医疗防护物资，包括护目镜、N95口罩、外科口罩、抛弃式医用口罩、医用帽、防护服、手术衣、防护眼罩与面罩等。

而为了支持疫情最严重的湖北省，解放军从海陆空三间军医大学合共抽调450人组建医疗队，于昨晚抵达武汉，协助已启动重大突发公共卫生事件一级响应的湖北省应对疫情。

武汉市卫健委负责人表示，目前全市发烧患者增多趋势明显，出现发烧门诊排长龙及医院床位紧张的情况。另外，网上23日流传一条短片，显示一名医生情绪激动地指桌子讲电话：「我不想回家？我不想回家过年吗？你们做了甚么？你们做了甚么？」他其后更推开一名上前安抚她的女医护人员，并说：「我没有闹，这病床上那么多，我怎么办？」

中国政治学者吴强向《苹果日报》表示，武汉市医疗体系目前接近崩溃，故动员中部战区人员支持，但自军改后，该战区的军医编制不多，相信现时调度的已是全部力量，预料军队也不足以承担这次重大公共卫生危机。

武汉正加紧兴建可容纳1000张病床的火神山医院，以处理不断增多的病人，这座仿效2003年非典时北京兴建临时医院以对抗疫情的火神山医院，预计于2月1日落成，医疗设备安装测试后于3日交付投入使用。

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