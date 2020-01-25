法国卫生部：三名感染新型冠状病毒患者“情况良好”

法国卫生部周六通告，法国三名感染新型冠状病毒的患者“目前情况良好”，到目前没有再发现新的新型冠状病毒感染个案。法新社消息，法国今起在巴黎戴高乐机场设立专门的医务接待小组，负责先期处理疑似感染新型冠状病毒个案。法国标志雪铁龙集团将自武汉撤回派驻职员及家属。

广告 继续浏览后续

路透社消息，法国周五证实三宗感染新型冠状病毒肺炎个案，三人都是原籍中国，其中两人在巴黎医治，另一患者在波尔多医院接受治疗。法国卫生部周六召开记者会，负责卫生事务的总干事萨洛蒙（Jétome Salomon)表示，目前三人“状况良好”。他表示，这三人到法国后曾经接触到的人并不多，但当局已经要求这些被接触者接受检查。萨洛蒙说，在法国，新型冠状病毒检测仅需数小时。

萨洛蒙并说，新型冠状病毒致死率大大低于萨斯。

此外，据萨洛蒙表示，法国卫生部门提高应对新型冠状病毒传播措施，包括在机场设置的一个几十人组成的医务接待小组。这个小组主要负责解答相关问题，特别对出现一些症状疑似感染新型冠状病毒的人提供先期医疗服务。法国卫生部官员并表示，每天有众多来自中国各大城市的班机，在机场设置的这个医务接待小组有充足的医护人员，应对大批人流。这个机场医疗队有数十名医护人员，其中包括医生，护士，也有传染病专家。

法国标志雪铁龙集团将自武汉撤回派驻职员及眷属。

标志和雪铁龙集团周六发表声明说，将自爆发新型冠状病毒肺炎疫情的中国武汉地区，撤回派驻当地职员及家属。

标志雪铁龙集团表示，38人将会撤离，并将在与中国当局及法国总领事馆充分合作下执行撤离方案。

PSA指出，撤离人员将会留在湖南省会长沙隔离检疫，其后才会返回法国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅