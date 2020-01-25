法媒爆中法武汉病毒实验室P4合作项目为何引发争议

源起武汉的新型冠状病毒肆虐全中国，并且正在海外快速扩散，法国的挑战网站刊登了《法国 -中国之间的危险关系》一书中有关中法合作建设P4病毒实验室的内容。该项目是按照法国梅里埃在里昂的P4实验室“盒中盒”的模板帮助中国建设的。被中国媒体称为是是“一带一路”的典范。今天武汉P4实验室是中国突发急性传染病防控科学研究基地，也是烈性病原的保藏中心和世界卫生组织烈性传染病参考实验室。

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挑战网站文章指出，法国是全球病毒研究领域的领先国家，1999年，法国就在里昂设立了全欧洲规模最大的病毒研究中心，2003年，中国科学院就向法国政府提出协助中国开设同类病毒研究中心的要求。中方的要求在法国曾经引发法国政府以及病毒专家们之间的分歧，因为尽管中国病毒中心可以打击突发传染病，但法国有专家担心中方会使用法国提供的技术来研制化学武器，法国情报部门当时向政府提出严正警告。

但是在时任总理拉法兰的支持下，中法双方终于于2004年希拉克访华期间签署了合作协议。法国将协助中国建设P4病毒中心，但协议规定北京不能将此技术用于攻击性的活动。该协议在签署时就曾经引发争议，拉法兰曾经就此表示：“两国政府首脑签署了合作协议，但之后行政部门百般阻拦。

法国对外安全总局指出，法国里昂的一家建筑设计所RTV原定负责该实验室的工程，但2005年中国官方选择武汉当地设计所IPPR（中元国际工程有限公司？）负责工程，而根据法国安全部门的调查，IPPR设计所与中国军队下属部门有密切关联，这些部门早已是美国中央情报部门的监督目标。由于上述安全担忧以及协议具体落实部门的一再延迟，再加上2008年法中之间的外交危机，这才导致武汉P4病毒中心到2017年才正式投入运作。时任法国总理Bernard Cazeneuve出席了实验室的启动仪式。

武汉病毒实验室被认可从事三类病毒的研究：埃博拉，刚果-克里米亚出血热以及尼帕病毒。

实验室还必须获得世卫组织的认证才能正式被纳入合作实验室，协助识别国际性蔓延的病毒。实验室原计划在2020年获得世卫组织的认证，从而使实验室全功能投入。

法国当初是否应该协助中国修建P4实验室？中方是否遵守了当初的承诺？如果说，武汉P4实验室负责人肯定该项目将帮助亚洲乃至全世界更加有效地对抗流行病毒的话，法国政府内部却并不一致赞同上述观点。有政府官员向记者表示，中方在十多年的合作过程中多次违背承诺，比如说，中方当初承诺仅仅在武汉修建唯一的一个实验室，而今天发现，中方已经修建了多个实验室，而且某些实验室十分可疑。

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