疫情扩散:30万人封城前夕撤离武汉 更多人被信息屏蔽所害

30万人在封城前夕离开武汉，这仅是坐火车离开的人数，不包括通过其他渠道出走的人。此外，更多人被信息屏蔽所害：他们毫无防备地进出武汉，四处流动，历时一个多月。如此看来，武汉疫情失控在所必然。而这场灾难的罪魁，应该是信息封锁。

广告 继续浏览后续

武汉市当局在1月22日宣布从1月23日10点开始封城。封城前夕，有30万人乘火车离开武汉。据创业财经杂志微信账号日前贴出“武汉铁路资讯”截图显示，1月22日这一天，武汉站，汉口站，武昌站，一共发送旅客29.96万人。而通过航空，水路，公路离开武汉的人自然不在其内。

该杂志批评说，有人已经发烧，吃了退烧药，去上海迪斯尼乐园玩。可是他有没有想过，那里有多少免疫力低下的小孩？有人去西安品鉴西安小吃，在人来人往的鼓楼溜达了一大圈。还有人把老婆孩子从“疫区中心”带出来，在朋友圈里炫耀一波“感动中国”。可是你到底是“感动中国”还是“感染中国” ?

其实，不仅仅中国被感染，境外也遭难。有专家透露，武汉新冠病毒的危险在于，即便轻微症状或没有任何症状的病毒携带者，也会将病毒传给他人。一个多月来，从海鲜市场野味档冒出来的新冠病毒，祸及除了西藏之外的全中国，港澳台美日英法澳等地也未能幸免。

在疫情捂盖子期间，很多人被“蒙在鼓里”，毫无防备地进出武汉。所以新冠病毒的感染者和死亡者其实都是被信息管制所害。正如中国诺贝尔和平奖得主，死在囚禁中的刘晓波2008年10月1日在法广专访中所说：“当公共卫生方面的重大新闻被封锁时，这样的封锁所谋杀的，不仅是新闻本身，而是民众的生命安全。”刘晓波当年是在评论毒奶粉和萨斯疫情真相被隐瞒时，发表的上述看法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅