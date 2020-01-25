美国据报包机飞武汉撤侨 法俄两国或将采取类似陆路行动

《华尔街日报》周六报导，美国政府正着手安排一架撤侨包机并将于周日飞往武汉，以撤离仍滞留在当地的美国公民和外交人员。法国则将以巴士由陆路将侨民撤出武汉，俄国也和中国政府协商采取类似行动。据香港《南华早报》报导显示，法国将以客运大巴由陆路将愿意离开的侨民撤出武汉。

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据《华尔街日报》援引消息人士的话指，这架美国当局派往武汉的包机拥有230个左右的座位，其将负责接出仍滞留在当地的美国驻武汉总领事馆外交人员，及其他美国公民和他们的家人。华盛顿方面采取的这一行动是在经过与中方政府多个部门经近日的协商后，得到了中国外交部的同意。美国驻华大使馆的一名发言人则在周四表示，美国国务院已下令让所有在武汉总领馆的美籍政府雇员和他们的家人从武汉撤离，但拒绝就有关撤侨的消息加以评论。美方发言人称，将美国驻武汉的外交人员和他们的家人从当地撤出，是因为“新型冠状病毒的爆发致使运输受限造成后勤中断，及武汉市内医院的人员饱满”。目前据信有大约1000名美国公民在武汉，当地的美国总领事馆正和他们联络，安排他们的机位。

这位消息人士还称，美国计划暂时关闭驻武汉总领事馆。他又说，若是还有多的机位，也可能提供非美国公民搭乘，包括其他国家的外交人员。《南华早报》在另一篇报导中介绍称，根据法国驻武汉总领事馆发出的电子邮件显示，法方计划将让想要离开武汉的法国公民，搭乘大巴车前往邻近的湖南省省会长沙市。法方相关电邮指出，“总领事馆与地方当局合作，安排巴士让法国公民、他们的华裔及外国配偶和子女搭乘，离开武汉前往长沙。”据法国广播Franceinfo的消息显示，这一措施将涉及到250余名仍滞留在武汉的法国公民。这些人按照该计划可自愿乘坐领事馆组织的大巴车离开武汉。据悉，这一计划仍在安排当中，具体执行日期尚未被确认。

法国驻武汉总领馆的邮件还写道，“预计将在长沙安排一个领事馆的代表团队，以跟踪和回应法国人的关心问题”。与此同时，法国外交部在周四为武汉肺炎问题设立了应急中心，并与驻华大使馆合作以应对局势。法国外交部周五发出的公告称，“（应急中心）将跟随局势发展变化，如若需要会增强（反应）力度，其中包括设立专门的电话热线”。对此，一些滞留在武汉当地的法国人批评政府做的不够，一名叫杭伯特（Jacky Raimbault）的武汉法国居民强调称，总领馆提出的办法“不够认真”。他说，“他们在昨晚向我们提出了将我们送往长沙的方案。”杭伯特接着介绍称，“但到达当地后，我们必须自己找旅馆，也需要受到隔离。我们不知道具体要被隔离的时间，我们现在还未作出打算，所以对于我和我的夫人来说我们更愿意留在这里”。

另据俄罗斯新闻社（RIA）报导，俄国驻中国大使馆周六也提出，俄方正与中国协商可能由武汉和湖北省撤离俄国公民的行动。根据财新网最新报导指出，在武汉也设有总领馆的韩国，周六已针对湖北全省发出“劝告离开”的旅行警告，此前的旅行警告级别只是“不建议前往”。韩国领事馆亦已于周六起停止在武汉的签证发放服务。但目前还未出台强制要求在武汉的韩国人撤离的方案。韩国驻武汉领事馆还通知韩国公民称，湖北省外办已通知各国，如果外籍人士欲离开武汉，需要提交相关身份信息。韩联社则报导称，韩国疾病管理本部25日发布公告称，中央防疫对策本部决定将新型冠状病毒感染的监测污染区从武汉市扩大至中国大陆全境，要求所有从中国入境的旅客都必须提交健康状态问卷。此外，在武汉也设有总领事馆的英国，尚未传出撤离人员的相关安排。

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