英媒:卫生当局正在寻找2000名来自武汉的人

据英国资深媒体人李文今天1月25日引述英国媒体的报道，英国当局正在排查最近两周从中国武汉到英国来的人，据说有两千人之多。

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英国《独立报》电子版报道，英国卫生部门官员正在联同航空公司，一起寻找在过去14天内从武汉市飞抵英国的大约2000名旅客，希望能检查他们是否患上了新型冠状病毒肺炎，而武汉是最初爆发此病的源头城市。报道引述英格兰公共卫生署医学总监科斯福德教授表示，目前新型肺炎的传播只是“刚刚开始”，因此英国发现确诊病例的可能性“甚高”。与此同时，法国的波尔多及巴黎市分别首次出现新型肺炎的确诊病例。

《i》也在头版报道了欧洲首次出现新型冠状病毒肺炎病例的消息，并引述英格兰公共卫生署官员表示，英国出现新型肺炎病例的可能性“甚高”，而英国医护人员也为此提高了戒备。不过，英国有关部门举行了有关新型肺炎的危机会议，并认为，英国大规模爆发新型肺炎的风险“较低”。

《每日电讯报》也在头版报道，英国卫生部门正在寻找过去14天从武汉飞抵英国的2000名旅客，以检查他们是否已经患上了新型冠状病毒肺炎。报道还指出，其中部分旅客可能已经飞返武汉，包括1月13日来到英国剑桥大学参加活动的15名中国学生。

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