世卫总干事去中国商讨新型冠状病毒疫情

世界卫生组织总干事谭德塞周日晚在社交网页表示，他正去北京的途中，将与中国官员和卫生专家商议新型冠状病毒疫情。另外，在法国出现新型冠状病毒肺炎病例后，世卫组织欧洲区域办事处呼吁各国做好应对准备。

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路透社消息，谭德塞周日晚表示，希望强化与中国的伙伴关系，在抗击此次疫情向中国进一步提供保障支援。谭德塞表示，多份主要科学刊物的主编已同意，在作者允许后，将会与世卫分享有关新型冠状病毒的所有研究成果，以便世卫能够对新型病毒作出评估并发出相关政策。

在法国出现欧洲首例新型冠状病毒肺炎病例之后，世卫组织欧洲区域办事处表示，每个国家都需要做好准备，及时发现和管理任何类型的疫情。

法国周五向世卫组织欧洲区域办事处正式通报了三起新型冠状病毒肺炎确诊病例 两起在巴黎，一起在波尔多。病人都来自武汉，现在在法国住院治疗。

世卫组织欧洲区域办事处表示，在欧洲出现确诊的首例新型冠状病毒肺炎病例并不出人意料，它们提醒我们，旅行的全球性不会让任何国家免受传染病传播的影响。这也意味着没有一个国家能够推迟建立保护其人民的所有必要措施。

世卫组织欧洲区域办事处并赞扬法国快速识别和诊断2019新型冠状病毒肺炎疑似病例的能力。该办事处指出，法国护理病人的卫生保健人员被提醒识别症状并调查病人旅行史，这一事实有助于迅速有效地采取行动。该办事处强调，这是卫生专业人员参与疫情准备和应对、进行有效控制的基石。

世卫组织欧洲区域办事处表示，及时采取行动对于早期遏制至关重要，法国迅速通知世卫组织和快速进行公共沟通就是一个例子，这也是全球协作和团结的一个例子。

欧洲区域办事处表示，在一个病毒起源和行为方式不确定的时刻，各国、各组织和国际社会齐心协力更为重要。我们需要作为一个地区、一个世界来行动，以增强共同准备和应对的能力。这包括在地方和国家两个层面做好准备，以检测病人，检测疑似感染者的样本，充分管理病人，最大限度地控制感染，并保持与公众的公开沟通以及作为知识和行动基础的透明信息共享。

欧洲区域办事处表示，现在还不知道疫情将如何发展，但目前具有一个机会之窗，我们必须抓住它，使所在地区和世界更加安全。

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