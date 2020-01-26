中国政府宣布暂时禁止买卖野生动物

中国政府1月26日发布公告，宣布在武汉疫情解除之前，严禁贩卖野生动物。这个禁令由中国市场监管总局，农业农村部，国家林草局联合发布。名为2020年第四号公告。

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该公告说，为严防新型冠状病毒感染的肺炎疫情，阻断可能的传染源和传播途径，市场监管总局、农业农村部、国家林草局决定，自本公告发布之日起，至全国疫情解除期间，禁止野生动物交易活动。买卖野生动物的禁令包括5条：

一、各地饲养繁育野生动物场所实施隔离，严禁野生动物对外扩散和转运贩卖。

二、各地农（集）贸市场、超市、餐饮单位、电商平台等经营场所，严禁任何形式的野生动物交易活动。

三、社会各界发现违法违规交易野生动物的，可通过 12315 热线或平台举报。

四、各地各相关部门要加强检查，发现有违反本公告规定的，要依法依规严肃查处，对经营者、经营场所分别予以停业整顿、查封，涉嫌犯罪的，移送公安机关。

五、消费者要充分认识食用野生动物的健康风险，远离“野味”，健康饮食。

据中国多家媒体报道，武汉新冠病毒肺炎起于武汉华南海鲜市场。因为最初的患者群大部分与这个市场的野味买卖有关。据第一财经报道，该报记者2019年12月31日下午，在武汉华南海鲜批发市场看到有几家关闭的店铺。旁边的销售人员说，这就是销售野味的店铺，现在关掉了。这家店铺的4人，老板、老板娘、老板哥哥及岳父均得肺炎住院。

钟南山院士在武汉实地考察了这个市场，他在1月20向媒体表示，看到武汉海鲜市场很多卖野味的，并表示，从各方面的流行病学调查来看，病毒可能来自一个野生动物。

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