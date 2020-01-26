台湾宣布湖北返台及接触个案者可能面临拘捕强制隔离

针对「严重特殊传染性肺炎」，台湾今天再度升高管制措施，即日起从湖北返台的台湾人，以及在台湾内部有跟确诊个案接触过的人，都必须落实「居家隔离」14天，如果自行外出，没有跟防疫人员报备，违反居家隔离规定，就会被「强制隔离」，不但罚款，还有刑责，官方还强调，强制隔离的地点都已经准备好了。之前台湾的规定只是必须「自主健康管理」。

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台湾官方之所以升高管制措施，是因为台湾的第三个确诊案例，55岁的武汉返台台商，面对官方查询时，曾隐瞒回台之后的行踪，特别是他曾前往高雄「金芭黎舞厅」待了四小时，却全程没有戴口罩，官方分析，与这位确诊病例接触者达到八十人，这让高雄疫情立刻吃紧，高雄市长韩国瑜昨天立即销假上班，亲自督导高雄市防疫工作。

卫福部表示，「湖北返台」和「接触个案」这两种人一旦被发现没有确实遵守「居家隔离」的规定，指挥中心将强制隔离，并请警察单位和检察官介入处理。违反者会被处新台币6万元以上30万元以下罚金；如果因此传染别人，处3年以下有期徒刑或新台币50万元以下罚金。

防疫中心表示，目前居家隔离人数还在清查中，从武汉返台人数已经减少，25日开始每天少于一百人。

另外，中央疫情指挥中心也宣布，除武汉和湖北之外，从中国其他地区返回台湾的台胞，都要接受关怀访视，外出须主动通报。中国籍配偶比照办理。

陈时中表示，目前的措施，对于中国人的管制是：湖北人士一律不准入台，来自湖北以外其他地区的观光旅游、社会交流、专业交流、医美健检等暂缓受理，而防疫交流、人道就医、专业交流的驻点服务，则采取个案审查。

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