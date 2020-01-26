武汉人向同胞疾呼 别把我们妖魔化

“武汉是武汉肺炎的病源，没错! 但武汉人不是中国人吗？武汉人不是人吗？ 请不要妖魔化我们!” 自武汉封城，流落出去或有武汉背景的人遭到本国人歧视，悲愤之余大声呐喊。“武汉疫情不是武汉人的错，要将心比心，换位思考”。

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中国当局在一个深夜突然宣布武汉封城，猝不及防的武汉人或者湖北人从此有了第一次体会到同胞歧视的滋味，尤其跑到外边临时避难的，或武汉人在外面工作的，从外地回去探亲的，只要听到跟“武汉”沾边，那个眼光横扫! 在社交网络上，那些无知的嘲讽受难的武汉人，更是不计其数。

这种歧视有两种，一种是官方行为，一种是民间行为。首先来自官方，湖北首府武汉封城后，整个湖北省差不多陷入封省状态，周边省份，江西、河南、湖南都竖起路障，封锁了湖北的出路，接下来就看重庆和安徽怎么做了。给人的感觉好像湖北省已经独立了出去。

官方如此一来，种种歧视，无所不用其极。官媒在喊“武汉加油”，实际情形是武汉的车开出去要加油并不容易，网络上公布的一个照片，是湖北石油赤壁市南港加油站24日发布的告示：“紧急通知，根据市政府通知，各加油站务必落实如下防控措施，第一条：“武汉牌照一律不许加油””，这还是属于一个省的。

至于民间的不通人情的议论，轻则讽刺，重则歧视的更是难计其数。在一个微信朋友圈，有人问：“湖北不让回，全国不给留，在路上的武汉人怎么办？”另一位呼吁：“不要再对武汉穷追不舍，求生的欲望人人都有，拿出一点尘封的人性，拿出一点久违的善良，拿出一点对生命的尊重”。

一位“赫赫有铭”的诉苦：“我是湖北人，我们的城市生病了，又因为管理者的疏忽大意，病情加重了，到了不可收拾的地步，为了保一国而封一城，我们理解了，配合了。以为老实待在家里不出门就可以心安理得了，但是随着疫情的扩散，全国人民对我们的嫌弃，排斥，谩骂让我们的内心承受着很大的压力”。这位网名说，她孩子的同学一家会河南老家过年，“全村人不分男女老少轮流来他们家门口，喊着让他们滚回武汉。孩子才八岁，不理解这些人要干什么这是他家乡的亲人啊，怎么突然之间一个个变得凶神恶煞，恶语相加……”

网上流传的一个视频显示，一家湖北籍到了陕西眉县鼎盛大酒店，住不了酒店，旅客质问柜台，我们没有回过湖北，凭什么不给我们住酒店，你们收到了谁的通知，不给我们湖北人开房间，我们愿意接受检查，但不能排斥我们湖北人。

新京报报道，多地武汉返乡人员配合调查后个人信息被泄露，包括姓名、家庭住址、电话、身份证号、返回车次，甚至高考成绩信息，表格中各个老乡群和小区群里传播，不少人反映被陌生人通过电话、微信骚扰。“因为自己身份证是武汉的，无法办理酒店入住，还有在武汉打工的回乡者，被父老乡亲堵在家里喊话，让他们‘滚回武汉’，我们目前无法确认这些网友留言是否完全客观，但这种‘谈鄂色变’的‘恐鄂心态’确乎存在。”“而这种对武汉人乃至湖北人的标签化、妖魔化，将这场原本应一致对外的‘抗疫战’变成了一场内耗。”

有位网友愤怒地评论：感觉对武汉人很像1939年的犹太人，到处被盘问，查户口。人性在灾难面前暴露无遗，不苛求出现多少英雄，至少多保留点人性。

有人质问：“将少部分人排除在外，大部分人就安全了吗？”零零发写到：不是每一个到过湖北的人都是病毒，更不是每一个“湖北人”都是病毒……任何时候，都不应该以人种或者籍贯或者户口之类的东西，对一类人进行驱赶或者禁入…..以邻为壑，最后就是分崩离析……病毒并不可怕，可怕的是愚昧和无知。

北京学者荣剑评论：说实话，改造这个党我有信心，用不了十年，它不转型就自己完蛋，大概率和苏共一样的命运。但改造国民性我没有信心，被毒化得太久了，至少需要进化五十年，更有可能是一百年，网上有人说，中国人不爱国，就是不爱中国人，看看目前各省对武汉人所采取的封堵措施，真正是以邻为壑，哪有什么同胞之心! 法学教授张雪忠评论：“今天我们野蛮对待武汉人，湖北人，明天就会轮到我们被野蛮对待，这个国家也很难进入文明状态”。

全家在武汉的斯伟江律师在一个封城后的晚上八点到夜雨阴冷，行人极少的长江边走了一圈，面对这座一百多年来发生过极其重大历史性事件的城市，感慨万千：“这个城市，面临如此大的挑战，上一次大概是一百多年前。官地方大员，一夜之间，颟顸面目，暴露无遗，别看平时神五神六，一遇考验，原形毕露。一切最终都会过去，惟有长江水，无语东流。”

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