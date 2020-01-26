武汉医院病人排队苦等 向法新社倾诉绝望和无奈

武汉医院严重饱和，病人苦苦排队等候。有人自带塑料板凳或长凳，还有人展示病人躺在走廊地上插管子的照片，也有人告诉法新社，死人太多了，有的一整天都没人管，像恐怖电影。

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周六（1月25日）在武汉红十字医院，一些病患向法新社记者倾诉他们的绝望和无奈。他们都愿意作证，却都不敢暴露姓名，担心这个严厉管控言论的国家制裁他们。

一名30来岁的发热男子来到这家医院排队。他说，我已经两天没睡觉了，我跑了几个医院。现在排队，明天早晨能看上病就不错。法新社说，在这家医院入口处，病人排着长队，耐心等待着。有人配备了塑料板凳，还有人搬来长椅。在新冠病毒疫情爆发中心的武汉，大量病人选择看急诊，想要先弄清自己是否染上新冠病毒。

可是医院人手看来不足。一名60岁的女病人说，护士们都很勇敢，可是管理真的混乱。这位等了5小时才看到医生的妇女表示，自己算是有运气的。几分钟后，一位老年男子怒骂起来，他说，花了一整天，白等了，医院没有空病床，打发他回家。

中共党报《人民日报》卫生委员会也承认武汉的医院都已饱和。而且人群聚集更容易传染病毒。武汉已经开始建造一个有一千病床的临时医院，预计2月3日收治病人。

一位30来岁的病患说，可是等那个医院建成之前，现在各医院的病床全满，医务人员忙不过来，有些药品缺乏，病人自己凑合。他拿出手机让大家看一张照片，照片上是一名病人躺在医院走廊地上，鼻子插着呼吸设备。法新社没法确认这张照片的真实性。

中国官方今天宣布已有56人死亡，2000人确诊感染。多名武汉居民表示，真实的情况要比官方宣布的数字严重，因为很多病人没有车子，无法去医院。

一名证人向法新社说，很多人都死了，死的太多了，有些尸体一整天没人管，好像恐怖电影一样。

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