武汉新冠病毒死亡升至56人 感染者超2000人

武汉病毒继续扩散，1月26日宣布死亡人数升至56人，确诊感染病例超过两千人，绝大部分集中在武汉地区。前一天的统计是1.300感染，41人死亡。香港，澳洲，台湾，泰国，新加波，越南，日本，法国，北美，澳洲，尼泊尔等国都发现了确诊病例。

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香港今天又确诊一例新冠病毒阳性，累计6例；澳門今天新增3例确诊病例，累計5例。台湾今天也新增确诊一例病例，累计4例。

据法新社今天刊出统计：

泰国已经确诊5宗武汉新冠病毒患者，其中4例是武汉人，另一例是曾在武汉停留的泰国女子。

澳大利亚1月25日确诊4例，第一例是一周前从武汉抵达墨尔本的男子，另3例最近都在中国停留过。

马来西亚确诊4例，都是到马来西亚度假的武汉人，其中一名66岁妇女和两名男孩两天前经新加坡到达马来西亚，另一名40岁男子跟随一个旅行团乘大巴进入马来西亚。

新加坡确诊4例，新加坡当局23日宣布一名三天来自武汉的66岁男子及37岁儿子确诊；21日宣布一名52岁的武汉女性居民也被确诊。今天宣布一名周三抵达的36岁男子也确诊。

法国确诊3例，其中一例是48岁的法籍华人，曾在武汉短暂停留。另两例是来自武汉的一对夫妻。这是欧洲大陆首次确诊的武汉新冠病毒病例。法国卫生部长表示，法国拥有快速检测手段。

日本确诊3例，第一例是一名30来岁男子，他1月10日从武汉抵达日本几天后出现症状。另外两名被确诊的病人也是武汉居民。

韩国确诊3例，第一例是1月19日从武汉乘飞机抵达首尔的35岁武汉女子。另两位曾在武汉工作的50岁病患。

美国今天新增1例，累计3例。其中一例是曾去武汉的30岁男子，1月15日回到美国，目前在西雅图留医。另一例是从武汉返回芝加哥的60岁女子。新增病例也曾在武汉停留。

越南确诊两例，都是中国父子，父亲1月13日从武汉抵达越南胡志明市，看望他的儿子。

尼泊尔当局1月24日宣布确诊1例武汉新冠病毒，患者是1月9日从武汉返回的32岁男子。

加拿大确诊一例。一名50岁男子在武汉逗留后于1月22日返回多伦多。

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