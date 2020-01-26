武汉新冠病毒:潜伏期体温正常也能传染

中国国家卫健委主任马晓伟今天26日表示，观察到武汉新冠病毒在潜伏期也具有传染性。他表示，从传播特点来看，部分病人早期体温不高或正常，轻症病例较多，存在隐性感染者，“行走的传染源”大大增加了防控难度。

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马晓伟今天在国务院新闻办记者会上表示，“新型冠状病毒感染的肺炎疫情，有轻症病人，从观察情况看潜伏期也具有传染性。潜伏期大约在10天左右，最短的有1天发病，最长的是14天，这同非典有很大的不同。”

马晓伟说， “我们对新型冠状病毒的认识还十分有限，传染源还没有找到，传播致病的机理以及病毒变异情况还不清楚。”作为一种新发的传染病，不排除一段时期病毒发生变化的可能，可能会有一些新的情况出现，病毒对不同年龄人群的危害程度也在变化。

马晓伟介绍，从传播范围看，疫情呈现武汉局部暴发、全国多点散发的状况。全国除西藏以外，30个省份有了确诊病例和疑似病例，港澳台地区发现了病例，周边一些国家也发现了病例。从传播特点来看，部分病人早期体温不高或正常，轻症病例较多，存在隐性感染者，“行走的传染源”大大增加了防控难度。

他还说，当前，疫情发展速度加快，恐怕还要持续一段时间，可能还会出现病例增加的情况。

中国卫健委副主任李斌表示，目前对这种病毒的认识有限，对疾病可能变化不清楚，“疫情进展的情况还不完全掌控在我们手中”。

中国当局今天宣布新冠疫情统计有56例死亡，2000例确诊病例。武汉多名居民告诉法新社，实际感染的人数要比官方宣布的多，因为有些病患找不到车去医院。一名武汉青年今天在Youtube传出视频透露，在武汉拨打120无人接听。

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