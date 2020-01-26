武汉新冠肆虐:北京9个月婴儿感染 上海首宗死亡 京津沪长途客运全停

武汉新冠肺炎继续扩散肆虐:今天北京一名9个月大的女婴被确诊感染新冠肺炎。上海出现首宗新冠病毒死亡病例。京津沪相继宣布暂停长途客运。

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北京一名9个月女婴被确诊感染新冠肺炎，令人震惊。据新京报引述北京卫健委1月26日消息，北京市新增5例新冠病毒肺炎病例，其中包括一名9个月的婴儿。这名婴儿有湖北接触史，1月25日发病，1月26日被确诊感染新冠病毒。截至1月26日21时，北京市累计确诊68例，治愈2例。

上海当局26日宣布该市首宗新冠病毒死亡病例。法广驻上海特约记者福尔热Angélique Forget报道，上海的这名死者是一位88岁男子。到目前为止，上海确诊40例新冠病毒感染者，另有70人正在接受观察。

上海今天周日宣布，为防止新冠病毒扩散，立即暂停上海长途公路客运。上海有居民两千四百万，是中国最大城市和经济首都。

北京也从今天开始暂停省际长途客运。据新京报消息，大兴机场巴士公司已经停运全部跨省机场巴士，但北京市内线路还正常运行。

天津当局宣布从1月27日起暂停长途客运。天津今天新增3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，确诊病例增至13例。

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