武汉肺炎疫情 官方数字为何远远低于专家评估 ?

从中国领导人习近平使用形势严重来形容，李克强担任武汉肺炎疫情防疫小组组长来看，问题严重。可是官方目前公布的确诊及死亡数据被指“不成比例”，存在着许多疑问。

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比如，截至26日中国官方的最新数字，全国确诊病例2031多例，死亡56例，但有多少疑似病例没有公布。与此同时，一些英美专家预计，武汉新冠状病毒感染人数将在14天内超过25万，而且病毒将在北上广等超大型城市出现爆发。

而世界卫生组织专家顾问、美国哈佛大学公共卫生专家费格丁的最新表述也不容乐观，他形容这一新型冠状病毒疫情爆发的严重程度可能是“热核级反应级别”，这位专家在推特发文表示，他的说法丝毫没有夸张。他说：“有些人觉得我企图煽动恐惧，我没有，我是科学家。这病毒很严重”。新西兰媒体Newshub引述科学家预料，在几天后的2月4日前，就会有13万两千个至27万三千个感染病例。

据美国之音报道，英国兰卡斯特大学、英国格拉斯哥大学病毒研究中心和美国佛罗里达大学的四位传染病生物学家对疫情进行了密切追踪，并利用专业模型和现有数据对疫情及蔓延情况进行了分析，在1月23日公布了『2019新冠状病毒：流行病学参数的早期估计和疫情预估』的研究报告。

报告指出，武汉地区新冠状病毒的传染目前只有5.1%被发现，城市社区中存在大量未被发现的病毒传染。他们的模型预计未来14天内(从23日到2月4日)，武汉的病毒传染人口将超过25万人，预计中国会出现最大规模的病毒爆发的其他城市是上海、北京、广州、重庆和成都。他们还分析，到2月4日，旅行如果有效减少99%，武汉以外的疫情规模可能仅仅能减少24.9%。

一些分析人士则认为武汉肺炎确诊人数脱离现实，其原因在于官方掌控。真实的数据“可能更恐怖”。

中央社引述网名“财经冷眼”的独立财经评论人士25日分析，中国官方公布的确诊人数及死亡人数与1100万人口的武汉为此封城不成比例。评论引述公开实名揭露感染人数的湖北航天医院医师胡电波的话说，汇总后统计发烧人群为10万人，这一数字呼应协和医院一名医生与海外学者的评估。

财经冷眼引述匿名专家分析，武汉肺炎采取三阶段确诊，首先需要当地医院测试为阳性，其次需要有专家组临床诊断的结论，最后还得送样本到北京的中央疾控中心，经第二次检测为阳性，才算确诊，这个过程在最理想的情况下需要3至5天。评论分析，以上规定看起来很严谨，“目的其实是要把确诊诊断权收归北京”，这意味着，确诊人数完全由国家疾控中心判定，地方上说了不算。据指经国家疾控中心认可，患者才会被列入确诊名单，接受隔离和免费治疗，如果疾控中心不认可，病患可能到死亡都只是疑似患者，一切医疗费用都自行负担。

评论指，结果就是疫情数据的低估，造成大量疑似患者得不到及时隔离和治疗，每天在各个医院之间奔波，成为一个一个移动的传染源。疑似病人越多，确诊的过程就拉得越长。

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