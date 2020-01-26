武汉肺炎蔓延至加拿大 澳门新增3人感染 南韩也拟撤侨

武汉肺炎继续在中国境外蔓延，加拿大成为最新受感染的国家，出现首宗「推定确诊」病例，而澳大利亚和澳门均新增三宗个案，令境外确诊病例增至41人，涉及14个国家或地区。为保国民利益，南韩欲步美国后尘，从中国撤侨。

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加拿大首宗「推定确诊」武汉肺炎个案在多伦多出现，根据当地公共卫生局，五十多岁的患者上周三(22日)经广州由武汉飞抵多伦多，随后表示不适，经测试后，结果显示，九成半肯定他感染新型冠状病毒。一旦确定，将会是加拿大首宗相关个案。

另外，乃疫工作较严的澳门，今(26日)天新增三宗新型冠状病毒感染病例，累计增至五宗确诊个案。当中一名新增病例是经香港乘船入境溪门时发现的武汉女子。香港食物及卫生局局长陈肇始表示，每个口岸都会有类似换乘交通工具的个案，现时会努力追踪患者的紧密接触者。

经港到澳门发病的58岁患者，23日早上从香港的港澳码头乘船入境澳门，因为头晕不适而在抵埗后到医院求医，检查发现有低烧，即晚测试时，对新型冠状病毒呈阴性，今早复查结果则呈阳性，目前情况一般。另外两名39岁和21岁患者，则分别于上星期三和四由珠海横琴入境澳门。

香港方面，怀疑个案大增，但确诊病例维持5人。在昨天中午前24小时，香港新增65名怀疑个案，年龄由8个月至88岁不等，即至今有两名婴儿出现病征。在累积的305宗呈报个案中，尚有108人留院接受隔离。

综合而言，已蔓延的境外国家或地区中，以香港和澳门最多，各有五宗，其次是马来西亚和澳大利亚，各有四宗。

当中，澳大利亚昨天一日内新增三宗确诊病例，当地政府因此决定向湖北发出最高级别的旅游警示，建议公民不要前往当地。另外，有三宗病例的台湾，把湖北省的旅游疫情建议提升至第三级警告，呼吁民众如非必要应避免前往。

另外，为保障在中国的公民染疫，继美国之后，南韩政府亦在争取安排包机从武汉撤侨。韩联社报道，南韩驻武汉总领事馆已经初步征询当地五百多名侨民及留学生的回国意愿，正在制订他们回国后的防疫措施。一旦获得中国政府许可，外籍人员便可撤离。

法国和俄罗斯据传媒报道亦有撤侨计划。

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