法国政府决定本周包机撤走在武汉的法国侨民

法国政府决定派遣包机协助在武汉的法国侨民返国。法新社援引法国卫生部长布辛周日表示，法国包机武汉撤侨行动将在本周中旬进行。新型肺炎全球蔓延，多国都计划从武汉撤走公民。美国的撤侨行动将在周二进行。

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法国卫生部长布辛周日参加了总理菲利普主持的内阁会议后向媒体表示，法国此次撤侨决定是取得中国政府同意后做出的。接回法国驻武汉侨民的整个行动由一个专门的医务团队负责监察。布辛说，在武汉的法国侨民如果愿意都可被接回来。被从武汉接回法国的人员将在一个接待中心观察14天。

据布辛估计，包机遣返的法国侨民人数可能在几十到几百人。法国在当地的领事馆正在统计希望返回法国者人数。

法国卫生部长在周日的记者会上还表示，继法国出现三宗新型冠状病毒感染个案后，到目前还没有出现新的感染病例，但有6宗疑似感染个案正在等待检查结果。这6人与正在巴黎及波尔多医院接受治疗的三名新型冠状病毒感染者没有过接触。

法国有关部门已经找到几位曾经与感染新型病毒者接触过的人，并告知他们留在自己家中，并自我观察是否出现发烧咳嗽等症状。

布辛再次呼吁有疑似感染新型病毒的人士直接拨打专号电话15，不要去急诊或医院。她并说，买口罩“完全没有用”。

新型肺炎全球蔓延，除法国外，多国都计划从武汉撤走公民。

美国驻武汉市的领事馆将在周二安排包机，撤走在当地的外交官员和部分美国公民。

美国驻北京大使馆周日发出通告，将会接载美国公民飞返三藩市。通告表示，受到机位限制，如果没有足够座位，面对新型冠状病毒有较大风险的美国人会优先获安排机位。

英国政府正研判会否用飞机接走在湖北省的英国公民。脱欧事务大臣柏建熙说，湖北的疫情快速变动，英国外交部正与中国当局商议。英国外交部已呼吁国民不要去湖北，促请在当地的英国公民尽快离开。



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