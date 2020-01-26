研究：武汉肺炎病毒1传2至3人或以上 恶比沙士 钟南山称快临床试新药

多名传染病专家经研究分析后推断，武汉肺炎新冠状病毒可人传人广泛传播，传染力由「2」至「3+」，即一名病人可传染两人至三人或以上的紧密接触者。香港大学李嘉诚医学院长梁卓伟形容，武汉新型冠状病毒的传播力不比沙士弱，如没有防疫措施，患者数目在一星期内至少会倍增。

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美国哈佛大学流行病学者丁博士(Dr. Eric Feigl-Ding)昨(25日)天引述初步估算称，武汉新型病毒的传染力是3.8，形容是热核级别的瘟疫。他其后引述英国伦敦皇家学院的最新版的第三份研究报告指，该病毒的传染力估算是2.6，即一人染病可传染2.6人，情况极坏，疫情将难以遏止。他又引述报告作者费格逊(Neil Ferguson)25日在推特上说，尽管中国和其他国家已非常努力，但大家须有准备，「遏止这病毒可能是不可能的」。

在香港，香港大学医学院院长梁卓伟昨在政府记者会上指出，新病毒的「基本繁殖率」(繁殖率是英文的直译，即传染力)是「2」，即每名病人平均传播予两名紧密接触者，与2003年沙士(SARS，中国大陆译作非典)病毒繁殖率相若，料新病毒传播力不比沙士弱；而当年猪流感基本繁殖率约为「1.4－1.5」，比率较新病毒低，但当年感染数字四天便已倍增，因此，今次疫情严峻，不容忽视。

死亡率方面，梁卓伟引述专家推断，武汉肺炎死亡率达14%，即每7至8人便有一人死亡，而沙士死亡率则为17%。

他呼吁市民勤洗手、打喷嚏、咳嗽要按住口鼻，及戴口罩，又指佩戴眼镜有助阻隔飞沫，建议市民在人口密集地方佩戴眼镜或平光镜。中国专家组成员王广发医生早前到武汉了解疫情时，怀疑病毒循眼角膜令他受感染。

另一方面，武汉肺炎至今未有针对性的治疗药物是另一个令人忧虑的问题，但中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山前(24日)天透露，有几种已确认安全的药物准备用于临床治疗，但具体疗效需进一步观察，呼吁市民在春节期间注意防护。

他强调，疫情未算在全国爆发，现时最有效的防控手段是「早发现早隔离」，令受感染人数减少，亦可削弱出现「超级传播者」的机会。

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