香港提升疫情应对至最高级别 被批过慢过少

港府在武汉封城三天后终于宣布，把香港应对新型传染病的应变级别提升至最高的「紧急」级别，并宣布无限期暂停香港来往武汉航班和高铁，并「尽快」扩大中国内地入境人士填写健康申报表的措施至所有口岸。不过，港府仍然拒绝「封关」以便从源头堵截输入个案，认为是「不适宜和不切实际」。舆论普遍批评港府防疫反应远逊同属特区的毗邻城市澳门，传染病专家何柏良认为，当局的措施可更积极和进取，例如明确禁止湖北疫区人士来港或实施封关。

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特首林郑月娥昨(25日)天从瑞士达沃斯返抵香港，举行跨部门会议后于下午召开记者会宣布，提升香港应对新型传染病至最高级别，她否认香港反应慢与她没有提早瑞士行程返港有关。

随着应变级别提升，港府宣布六项措施，除上述两项措施外，还包括延长中小学及幼儿园农历新春假期至2月17日；取消近日大型公众活动，例如下月举行、有7万人参与的马拉松赛事和新春酒会及元宵晚会；设法增加香港的口罩供应，并就此致函国务院，要求提供相关协助；以及研究落实离境人士体温检测等。

民间方面，迪斯尼公园和海洋公园今天起暂停开放，直至另行通告。另外，全港各大学亦宣布，会延长春节后复课时间至2月17日，期间，部分院校会改以计算机授课。

不少评论均认为林郑月娥公布的应变措施丸少太迟，指澳门早在上周四(23日)已在所有口岸实施出入境管制，发烧者不得离境，入境者亦必须探热及填写健康申报表；亦早已决定取消所有新年庆祝活动，甚至不排除关闭主要税收来源的赌场。

至于要求中国政府增加供应口罩更令人大惑不解，认为中国比香港更有需要；而令港府尴尬的是，澳门政府昨晚深夜公布，应珠海要求，澳门会描调5万个口罩给珠海医生应对疫情。澳门强调，这不会影响向澳门市民派发口罩的计划。

封关争议不停

面对不少大陆人士涌港求医，加重香港医疗体系负担和疫症传染机会，政党和医护组织均提出「封关」以堵截传染源头，部分医护组织更扬言，若不「封关」，年初四后可能采取工业行动，不过，港府到昨天仍然拒绝「封关」，特首林郑月娥表示，贸然将内地和香港的往来截断是不适宜和不设实际的，因为他们可以经其他地方转折到香港，强调决定没有考虑政治等在内的其他因素。她又呼吁医护人员齐心抗疫，若担心工作量和装备不足，应该开心见诚商量，而不是采取激烈行动和对抗态度。

出席同一记者会的港大医学院院长梁卓伟亦支持港府的不封关决定，指香港沙士、禽流感及猪流感时期亦没有封关，而封关亦不能只禁止某些旅客或针对某个特定地方，而是禁止所有人出入境香港，现时实无如此需要。

不过，同属港大的感染及传染病中心总监何柏良被问及港府最新应变措施时指出，港府措施可以更积极，并继续支持封关，他接受传媒访问和在脸书上指出，非常时期须用非常手段，封关是上策，更是单一及最有效的措施。他指出，港府刚公布的防疫措施，根本未准备就绪，再加上口罩供应不足，若未能有效阻截高风险人士来港，香港出现人传人的风险将提高。他建议，港府应发出通告，表明不会批准证件上写有来自湖北省的人士来港，

他续称，待疫情稳定和香港官员睡醒，以及有足够口罩和酒精搓手液给市民使用后，才放宽措施，这才叫从严防疫。

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