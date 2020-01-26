500万人离开武汉 法国侨民不想疏散

这是Remy et Jonathan,一些同他们一样生活在武汉的法国侨民，没有离开武汉的愿望。

他们生活的城市被封锁，尽管已经有好多个国家宣布疏散本国侨民的措施，包括他们自己的国家，但是在这座城市工作的法国人并不愿意离开武汉。

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中国最新公布的数据显示，已有56人死于武汉肺炎，2000多人确诊，根据武汉市长周先旺26日的最新说法，冠状肺炎恐在武汉市再增加1000例。按照他的说法，已有500万人离开，900万人留守，但是法新社26日发自当地的报道说，法国侨民无意离开，他们说，“我们的生活就在这里。”

在武汉生活八年的Remy平静地表示，“我们全在这里，就目前而言，我们都很好”。当然，这位33岁的年轻人承认，疫情可能会越来越严重，要当心才是。

中国卫生当局周日表示，武汉肺炎比非典更具传染性，但是，Remy表示：“用不着恐慌”。他认为，在社交网络流行的大量信息是“错误的”。

他的朋友Jonathan解释，他们会从法国驻武汉领事馆那里，从网络侨民圈以及媒体那里得到许多信息，这位32岁的电脑专家表示：“没有理由担心”。

Erica Davis笑着说：”在法国的家人从媒体听到看到各种各样的消息，他们更担心我的处境“，他在武汉教授英国历史，已经在这座中部大城市生活许多年了。

这位年轻女子表示，在武汉已经确诊了上千例新冠状病毒，但是与这座城市的1100万人口相比，“这算什么，大海中的一滴水。”

美国希望星期二疏散在武汉的美国全部外事人员及家属，以及部分美国公民，法国政府表示正在部署疏散计划，预计第一步将把从武汉疏散的法国侨民转移到300公里以远的长沙，首先隔离14日。

Jonathan说，”我不希望离开武汉，我们的生活就在这里“，他觉得从一座城市转移到另外一座城市的旅馆，没什么意义。

自从武汉封城后，武汉人每日的生活被打乱，周日起，私车也被禁止行使。

Jonathan认为，“应该好好想想，分析一下处境，隔离在屋子里四五天，一点都不严重，比住院要好”。

Remy补充，“就目前而言，我们一点也不担心，就是有点烦”。

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