NBA传奇科比·布莱恩特乘坐直升机坠机 巨星陨落享年41岁

美国洛杉矶时间周日早上，已退役的NBA著名传奇科比·布莱恩特(Kobe Bryant)所乘坐的私人直升飞机，在加利福尼亚州卡拉巴萨斯市坠毁，机上包括科比本人及他二女儿吉亚娜在内的9人全部遇难，科比享年41岁。

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科比乘坐的私人直升飞机在加州的卡拉巴萨斯市失事坠毁，紧急救援人员在事发后迅速赶到现场，但飞机上的五人全部遇难。飞机落地后现场燃起大火，不过，科比的妻子瓦妮莎并没有在失事的飞机上。有目击者称，直升机坠机前，引擎曾发出异响，但飞机的失事的具体原因目前还在调查中。与此同时，根据TMZ的最新消息，科比的二女儿吉亚娜也在这架飞机上不幸遇难。消息人士还透露指，这起飞机事故发生时，科比正带着吉亚娜去打一场比赛。飞机上还有另一位球员和家长。吉亚娜是科比的二女儿，今年才13岁，她已经是一位非常出色的篮球运动员，被认为是科比家族的传人。事实上，科比习惯在洛杉矶等地采用直升飞机出行多年，以此帮助他节省堵车麻烦和储存时间，其在球员时期就经常乘坐直升机在住家和母队球馆间往返。

官方表示，火势已被控制，该地区没有房屋，也没有道路受到影响。发生事故的是一架Sikorsky S-76直升机，根据现场传出的视频和照片可以看到，科比等人乘坐的直升机在建筑后的半山腰上坠毁。科比和妻子瓦妮莎一共育有四个女儿，他们最小的女儿还不到1岁。就这一突发噩耗，整个NBA圈子为之震惊，球星们纷纷表示不愿意接受，只希望“这一切都不是真的”。同样退役的前热火队球星韦德在社交媒体上写道：“不，求求你，上帝，告诉我这不是真的！”波士顿凯尔特人传奇保罗-皮尔斯写道：“现在发生的事情并不是真的！”曾是科比湖人队友的林书豪表示：“哦，不要……生命实在太宝贵了。RIP，科比”等。

另在NBA方面，据美国知名篮球记者克里斯-曼尼克斯透露称，他从知情人那里得到消息，现在联盟仍在讨论要如何安排今天的比赛。另一知名记者基斯-史密斯也介绍指，今天火箭和掘金的比赛仍将按照原来的计划继续打，而随后这一信息也得到证实，目前比赛在进行中，但在赛前，现场进行了默哀仪式。史密斯称，就取消比赛的设想来说，不太现实，因为几场比赛都是在这一震惊消息曝出后不久的时间就要开打的，现场球馆里已经全是人，很难清空，所以基本上比赛是按照计划进行。洛杉矶湖人队的官方声明则写道：“我们可以确认，科比-布莱恩特今日，因直升飞机事故去世，整个湖人大家庭希望支持他的家庭和朋友。安息吧，科比。”

美国总统特朗普并于当天在推特上回应科比去世消息。他说：“有报道称，篮球巨星科比·布莱恩特和另外三人在加利福尼亚的直升机失事中丧生。这真是个可怕的消息！”科比1978年8月23日，出生于美国宾夕法尼亚州费城，绰号“黑曼巴”/“小飞侠”（中国球迷早期绰号），是前NBA球员乔·布莱恩特的儿子。科比幼年时父亲携带家人远赴欧洲打球，因此他也在法国短期生活过，并在意大利度过了大多数的童年。高中时，他重新回到美国读书，并开始展现出其优异的篮球天赋。科比随后在1996年NBA选秀中，于第1轮第13位被夏洛特黄蜂队选中，后被交易至洛杉矶湖人队，整个NBA生涯（1996年-2016年）全部效力于湖人队。在这随后的20年中，他曾五次获得NBA总冠军，两次获得总决赛“MVP”，两次获得奥运冠军，并在美国和中国及其他世界各地的球迷心中留下了深刻的一笔。

除了其过人的天赋外，科比在一生中所展现出令人印象深刻的自律和刻苦不放弃精神激励了一代人追逐和实现自己的梦想。曾经有记者问及科比的成功之道时，他反问“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”在天赋之外，凭借努力，成就了NBA历史上的优秀明星，也成就了优秀的投资者科比。除了商业，科比还是一个优秀的制作人。2017年3月，科比自导自演的动画短片《Musecage》发布。2017年4月，科比参与制作并配音的动画电影《亲爱的篮球》首映，这部影片的创作灵感来自于科比在2015年发表的那封退役信，那篇文章的名字就叫做《亲爱的篮球》。这部影片取得巨大成功，获得奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。世事难料，2020年1月26日，“Mamba out”，科比以一场意外和世界告别。

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