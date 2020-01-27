中国处理疫情无方引发民怨 湖北官员成箭靶

中国武汉肺炎疫情肆虐，民众对于当局处理疫情不当感到愤怒，批评危机中心湖北省和省会武汉市的官员无能，网友嘲弄这些官员连防护口罩都戴不好。

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法新社报导，疫情严重的湖北省举行电视记者会，包括湖北省长王晓东、武汉市长周先旺跟湖北省政府秘书长别必雄皆出席，但许多中国网友却被他们在记者会上的一连串错误激怒。

王晓东没戴口罩出席记者会，违反武汉强制在公共空间戴口罩的规定。微博网友还指出，周先旺错误配戴口罩，把口罩内外戴反。

网友批评，若连市长都不知道怎么戴口罩，“一般百姓怎么会知道”。甚至有人严厉指责这些“无能又不负责任的政客”。

在中国，对政治人物的批评，往往快速被删除，但这次百姓的愤怒言论罕见超过网路审查速度，批评记者会的一个标签到1月27日中午为止，在微博上获得超过6.8亿浏览次数。

网友也把焦点放在王晓东错误不断的发言上，他在提及湖北省口罩年产量时，一再修正数据，从108亿到18亿，再减到108万副。

这让一名网友不敢置信地表示：“作为湖北省长，你怎么会不知道湖北省生产多少口罩？”

湖北省是疫情爆发中心。武汉肺炎目前造成至少81人丧命，并在全球感染超过2700人，包括美国、澳洲及台湾。

500万人疫情期间离开武汉 媒体罕见问责

1月26日晚，在湖北省新闻办公室召开的新闻发布会上，武汉市长周先旺表示，因为新年和疫情的影响，目前有500多万人已经离开武汉。《新京报》刊评论文章问责武汉“相关部门”。

周先旺戴着口罩向媒体介绍疫情防控情况，他说，武汉市常住人口将近1,100多万，户籍人口990多万，流动人口将近500万。

根据有关数据，信阳占武汉流入人口总量的1.54%；重庆占1.4%；南阳占1.13%。排在前10名的城市还包括：驻马店、广州、周口、北京、商丘、深圳、长沙。

第一财经引用百度地图“慧眼”的迁徙大数据说，1月10日至1月22日，每天从武汉出发的人群中有六至七成的人前往湖北省内的其它城市，其次是河南、湖南、安徽、重庆、江西。

而就城市来看，从武汉前往信阳、重庆、长沙、北京、上海、郑州的人群比例较高。而在湖北省内，孝感和黄冈平均每天有13.03%和12.64%人来往于武汉之间。

报导还称，从12月30日到1月22日的航班数据显示，武汉飞往国内的城市中，北京、上海、广州、成都、海口、昆明、厦门、深圳、三亚、南宁是武汉出港航班量的前十大城市。根据出港座位数的统计，在武汉封城之前的二十多天，最多有6万多人飞到北京，5万多人飞到上海、广州和成都。

港澳台方面，武汉出港航班量最大的是香港（确诊新型肺炎病例8例），其次是澳门（确诊6例）和台湾（确诊5例），但总人数不超过1万。

国际方面，武汉出港航班量最大的是泰国曼谷（确诊新型肺炎病例8例），最多有1万多人从武汉飞往曼谷，排名第二的是新加坡（确诊4例），排名第三的是日本东京（确诊4例）。

500万人离开武汉致疫情蔓延 谁之责

据官方通告，武汉第一例肺炎患者在去年12月8日确诊，到12月31日，武汉卫健委披露了27个确诊肺炎病例。1月1日，被指疫情源头的华南海鲜市场被关闭。

《新京报》1月27日发表资深媒体人王言虎的评论文章《500万人离开武汉，疫情蔓延的责任该如何承担？》。文章称种种迹象表明，至少从（去年）12月中下旬开始，疫情就已变得很不乐观。而从元旦开始，外来务工人员与大学生就开始陆续返乡。这500万人口就是在1日到23日之间的这二十多天的时间里离开武汉的，而这个时段，正是疫情快速蔓延扩散的阶段。

文章指在新年返乡步入高峰的这段时期，武汉相关方面并没有对市民通报疫情情况，也没有对人口流动采取有效管制措施，导致众多人在不知道自己是否携带病毒的情况下离开武汉，加速了疫情在全国范围内的蔓延。

文章还提到1月18日，武汉举行的“万家宴”，以及20万大型免费市内游览活动，“在疫情形势堪称严峻之时，武汉方面的这份淡定让人五味杂陈。”

文章表示，在20日钟南山院士讲话之前，当地一直呈现乐观情绪，还有专家表示疫情“可防可控”，文章说这种盲目乐观让疫情变得更不可控，虽然随后关闭离开武汉的通道，但后果已无可挽回。

文章写道：“这到底是因为基层瞒报导致的信息误判，还是因为地方政府的麻痹大意，需得到厘清与确认。”

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