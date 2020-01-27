中国政府拨600亿急堵肺炎疫情

新型冠状病毒引发的武汉肺炎疫情肆虐之际，中国财政部网站透露，财政部与国家卫生健康委员会今年拨发人民币603亿元经费，加强基层疫情防控。

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据路透社今天报道说，今年中国中央财政安排公共卫生服务和疫情防控补助资金603.3亿元人民币。

中国财政部、国家卫生健康委周一公告称，按照中央应对新型冠状病毒感染肺炎工作领导小组部署，为加强基层疫情防控经费保障，提高疫病防控能力，防止向乡村和城市社区扩散和蔓延，今年中央财政安排基本公共卫生服务和基层疫情防控补助资金603.3亿元。公告表示，最新下达2020年基本公共卫生服务和基层疫情防控补助资金99.5亿元人民币，此前已经提前下达503.8亿。

路透社引述指，财政部及国家卫生健康委还要求，2020年新增的补助资金全部落实到乡村和城市社区，主要用于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，任何地方和部门不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

据中国国务院办公厅宣布，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，延长2020年春节假期至2月2日（农历正月初九，星期日），2月3日（星期一）起正常上班。

路透社说，中共中央政治局常务委员会周六召开会议，专门听取新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作汇报，研究疫情防控工作，会议决定成立应对疫情工作领导小组，将向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作。

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