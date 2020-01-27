习近平的“抗疫工作小组” 零技术官僚引质疑

中国官方高层新成立的“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”，由总理李克强担任组长，是中共总书记习近平上台七年来少有未有亲自挂帅的工作小组。有分析指出，与2003年胡锦涛主政时由国务院主导成立的“全国防治非典型肺炎指挥部”比较，现在的工作小组官员级别比当年的指挥部全面提高，但同时分管宣传等“虚职”的官员比例也增加，相反负责抗疫相关工作的技术官僚却全面退场，有效领导抗疫的能力成疑。

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据苹果日报今天报道说，武汉肺炎习近平“抗疫工作小组”零技术官僚，学者指能力成疑，不如胡温。报道称，有学者批评，习近平成立的“抗疫工作小组”，还不如胡温。

该报道说，2003年4月23日，总理温家宝主持国务院常务会议后决定成立防治非典指挥部，由兼任卫生部长的副总理吴仪担任组长，副组长为国务委员兼国务院秘书长华建敏，另有11名成员，包括卫生部常务副部长高强、发展改革委主任马凯、中宣部常务副部长吉炳轩、外交部副部长戴秉国、公安部常务副部长田期玉、北京市代市长王岐山等。

该报道称，反观新成立的抗疫领导小组在体制上直属于中共中央，组长李克强和副组长王沪宁均为政治局常委，其余七名成员全部都是副国级官员。

据该报道指出，清华大学政治学系前讲师吴强对《苹果》称，工作小组由总理挂帅，级别似乎比当年由副总理吴仪挂帅的指挥部规格要高，既反映当前疫潮危情加剧，比2003年更严重，“同时也显示李克强所代表的官僚获得了小小的权力，算是习在政治上的让步。”但他指与当年由吴仪率领的以技术官僚为主人马有别，现在的工作小组很多成员都是习近平的亲信，其中习的文胆、中央书记处书记王沪宁出任副组长，还有被视为习“嫡系”的中央办公厅主任丁薛祥、中宣部长黄坤明和北京市委书记蔡奇等人出任成员。

该报道引据吴强分析说，“这个小组未来有多大程度上可以真正担当全局性的领导工作去摆脱困境，其实是蛮值得怀疑。就像从武汉的情况所看到的，习的治理体制已经出现了极大的问题。”吴强认为，习体制的领导能力较胡温时代倒退：“习自己不担任组长，由这么一个相当推卸责任的小组，能够管理、控制、协调中国的地方官僚吗？它还不如当年吴仪当年领导的指挥部所具有的实际的治理、权威、专业效能。”他又指李克强今天到访武汉抗疫前线，“能够解决的只是两万副护目镜，这似乎是中南海做到最大程度的动员，这是很悲哀的。”

苹果日报还引述时事评论员刘锐绍也指，当年的指挥部由副总理领导一批副部长级官员为主的成员，而现在的工作小组由总理领导，成员则为部长级以至副国级，“从规格来说，可显示现在的防疫规格以至官方的重视程度，都比17年前提高，也间接反映现在的疫情比当年SARS更严重，从疫症传播的广度和阔度来说，官方不敢掉以轻心。”而与当年的指挥部比较，中宣部、外交部和公安部的代表均由副部长级提升至部长级，显示中央认为疫情与宣传、维稳以至外交都有很大关系。“国外内有没有人藉这次疫潮，抹黑中国政府？既要宣传官方政策，亦要预防对中共的攻击。”“武汉有900万人留在城里，他们又走不到，没患病的人可谓在死亡边缘挣扎，如果他们上街（示威），当局就要出动武警维稳。”

时事评论员吕秉权也批评，工作小组的成员阵营先天不足，多人是掌管宣传和维稳工作的官员，更奇怪的是国家衞健委和这次疫情的爆发地湖北都没有代表，“似乎是一群负责控制头脑、维稳的官员多，做（抗疫）实职的人不多见。”他直指现在习成立的工作小组不比当年：“当年的指挥部以实职官员居多，副总理吴仪有铁娘子之称，行事雷厉风行，能够镇得住形势。现在李克强虽然是总理，但在多年习近平的治下已被废了很多武功，权威不足、有责无权，落到现场工作恐怕也是事倍功半。”

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