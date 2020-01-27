受习近平委托 网疑李克强不该自主去武汉吗 并问习大大呢

中国官方新闻指，受习近平总书记委托，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强来到武汉，考察指导疫情防控工作，看望慰问患者和奋战在一线的医护人员。网络评论并不好评李克强受习近平委托赴武汉，总理到严重疫情也是份内职责。还有网评问习大大在哪儿呢。

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据设址在美国的文学城报道指，今天李克强终于来到了武汉。

1月27日农历正月初三，受习近平总书记委托，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强来到武汉。

据网络华府采菊人评论问，李总理到底得到小“西”的多少“授权”？能够作哪些决定？

嘟嘟囔囔大总裁认为，现在才来只能被人看笑话，打仗不能身先士卒就已经输了。

而路无尘发表评论说李组长老实忠厚，多保重！

署名linda2468批评说， 集各种小组组长于一身的包子同志，在疫情面前也终于卸下了组长的身份，鼓掌！包子同志强推的中医们，赶紧研发药物啊，不然五六月份病毒就都要死了，来不及展现中医的伟大了！

US_Lion 发表评论说，先给那8位造谣者平反冤假错案吧，要求国家给予赔偿金额每人100万不多。

justiceinny说，老李都不敢去医院了，赶快发发放医疗物资吧，一线的医生护士快抗不住了。

longmarch说，期待习躲躲。

justiceinny说，老李这口罩看着都不错，可以按这个标准提供给各级医院，尤其是湖北的，要保证数量。

据bl20120发表评论说，大家都认为习应该来，可习就是没来，我看习是真的不想干了。

长剑倚天认为，楼下的就别胡扯了，好吗？李克强这时候来，说明疫情已经得到初步控制！习大大不来，和敢不敢有啥关系？要开会，现在都5G时代了，即时通讯，什么情况了解不到，非要去添乱？下级干部能干的，就要放权让他们自己干。这是对下属的信任！

署名一九十一者发表评论说，其实疫情发生时，习在缅甸访问。李失职！

kokuhorose说， 很明显，当年胡温是一条心，所以每次一出大事，温家宝毫不犹豫就上前线了，而胡锦涛在后面给他默默地压阵。

习近平、李克强互不信任互相提防，李克强韬光养晦、如履薄冰。这次领个苦差事，手下的组员都是习的人，军队也是习的人。干得不好就是替罪羊，干得好还要担心抢了习的风头，还得老老实实赞美核心皇恩浩荡圣明天子！

ju BeagleDog发表评论说，怎么听着那么像文革语言？江青和周恩来常常这样说：我受毛主席的委托来看望你们！能受最高领袖的委托，也是一个了不起的荣誉呢。

据urgentcare认为， 耽误了多久？武汉政府对于百姓隐瞒，但是绝对不会对上面隐瞒。决策部署的拖延谁来负责？

据SoWhatAgain说， 说受委托是实话。说实话应该得到肯定。不委托他敢来吗？

Microsystem发表评论说，让委托人自己来。

据polarzone发表评论，一个总理，还要被委托，又到了帝制社会？

据米老康批评，头一句是“受…委托”。总理不能自己来？党八股”何时了？

kokuhorose说，红二代贵族抓权的时候十几个小组长不嫌多，到了脏话儿累活儿就想起平民子弟了。充分展现了啥是他们的“初心”李总理，加油！站你这边！

署名workforwal发表评论指，习大大躲在什么地方了？

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