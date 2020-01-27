国际对武汉肺炎疫情忧虑升高 更多国家希望撤侨

武汉肺炎疫情下，被测量体温的中国民众资料图片

中国武汉肺炎疫情肆虐令国际日益忧心，德国1月27日建议民众非必要勿前往中国，毗邻的蒙古更封闭与中国边界，英国、德国跟西班牙政府则追随美日南韩脚步，表示将由武汉撤侨。

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通称武汉肺炎的“2019新型冠状病毒”（2019- nCoV）肆虐，迄今在中国已造成81人丧生，灾情中心的湖北省会武汉23日封城，禁止任何人离开。

为防止新型冠状病毒入侵，蒙古已关闭与中国的边界通行站，禁止人车通行，同时下令学校停课，这是迄今外国为防范疫情蔓延所实施的最严厉行动。

此外，各国纷纷计划由武汉和湖北省撤侨。英国外交部表示：“我们正在努力，让英国国民能够选择离开湖北省。”

德国外交部长马斯（Heiko Maas）在记者会上表示：“我们现在也在考虑可能要撤离所有愿意离开的德国人。”

马斯表示，德国驻北京大使馆的团队27日晚将抵达武汉协助当地的德国人。他也表示，德国民众若非绝对必要，应避免前往中国。

西班牙外交大臣冈萨雷斯（Arancha Gonzalez Laya）在推特上表示：“我们正与驻北京大使馆以及中国与欧盟官员共同努力，将身处疫情中心湖北武汉的约20名西班牙国民撤回国内，我们会继续更新进展。”

计划撤侨的国家不只英德西3国。《华尔街日报》报导，美国政府计划安排一架撤侨包机飞往武汉，撤离当地的美国公民和外交官。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）26日傍晚会见卫生部长布辛（Agnes Buzyn）等部会首长后宣布，本周内将安排专机从武汉撤出有意愿返国的法国公民。

南韩联合新闻通讯社报导，南韩外交部官员26日日表示，政府考虑安排包机飞往武汉撤侨，并且与中国进行协商，不过，具体时间暂不确定。

日本共同社1月27日则引述执政党日本官房长官菅义伟报导，日本政府最快将在明天派遣包机飞往武汉，协助希望离开当地的侨民返国。

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