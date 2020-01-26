大毒当前 公安乱捕 官媒封口 有些高官恐坐不稳了？

武汉肺炎当初发现之初，八人出面揭露，被武汉警方以传谣论处。当局随后一系列隐瞒淡化动作，称疫情可控，不太可能人传人，结果酿成大祸。十七年前非典盛行，中国为控制舆论付出数百人命。然而，武汉肺炎，大毒当前，当局还在重蹈覆辙。

广告 继续浏览后续

封口

只要谁在议论或在社交网络传播有关武汉肺炎信息，被认为与官方口径不一致的，就会遭到公安威胁或处罚。

1月24日，湖南长沙县公安局“依法对周某裁决行政拘留处罚”，理由是周某在前一天造谣说该县一小区有4名确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例，但实际为1人。然而，该小区物业管理公司随后发布公告明确宣布，该小区发现4例核实的冠状病毒肺炎病例，已经在接受隔离治疗。

1月25日，官媒报道，“（天津）公安机关在工作中发现，奚某某于2020年1月24日11时至14时期间，在微信朋友圈内编造涉及新型冠状病毒感染肺炎人数的不实言论。1月24日19时，公安和平分局将奚某某抓获。奚某某对上述违法事实供认不讳，现其已被依法行政拘留。”奚某某究竟编造了什么不实之词，没有任何细节。

为什么当局如此紧张，朋友圈流传着辅导员杨乾润的理解，很能体味到当局的心态：“即便知道真相，即便你说的就是真相，也请别到处乱发，你不是在帮忙，你不是在提醒大家注意防护，你的信息让民众恐慌了，让国家政府崩盘了，莫非还能靠你去力挽狂澜不成？” 这真有点纳粹宣传部长戈培尔的说教味道。

记者敢言官媒奴颜

武汉当局隐瞒事实的表现导致酿成大祸，湖北日报记者张欧亚有感于武汉给全国造成这么大的损失，发博文呼吁“为了武汉立即换帅”。记者遭报复不算，最可笑的他所在的湖北日报致函武汉市委道歉，竟然恬不知耻地致信武汉当局，道歉给领导“添堵添乱”。

1月24日，《湖北日报》记者张欧亚在微博发文称，武汉“一把手”必须“当机立断换帅”。他表示，“和很多人一样，我也曾认为，临时换不熟悉领导，不利于工作的展开，但据当前日益严重并继续扩大的异常严峻的形势，当前的台上者不具这样的领导指挥力！”“为了武汉，希望立即换帅！！！ ”

帖文被屏蔽，中共《湖北日报》反应很快，当日立即致函武汉市委市政府道歉、检讨。在“关于集团员工在个人微博上发表错误言论的情况说明和致歉”的函文中称，“今天上午，我集团员工张欧亚在其个人微博上发表错误言论，给当前防控工作添了乱，给各级领导添了堵。”深表歉意。

湖北日报有过之而无不及，还要求“所有员工个人微博、微信等自媒体和朋友圈一律不得刊发、转发不良信息和未经媒体报道、核实的信息，只能传播正能量，汇成众志成城的大合唱。”

1月24日，也就是记者要求换帅同日，大帅，武汉市委书记、市新型肺炎防控指挥部指挥长马国强开会强调，“要把思想和行动统一到习近平总书记的重要指示和党中央决策部署上来”，“确保发热病人得到及时救治”。令人啼笑皆非。

替最高领导人洗地 湖北的高官当不久了

海内外观察家都认识到，武汉发生这样的严重事态，是中国的制度性问题，绝非一地一市或几名低级官员怠政所致。武汉为什么耽误这么久，官员或者不敢上报，就地消灭问题，害怕把事情闹大，希望大事化小，小事化了，因为在上的需要正能量，听好话，或者上面态度暧昧，此次事态，习近平为什么迟至四十天后才发言，令人疑惑，按理说，中央一级绝对不能逃脱此次危机处理上的责任，结果，这两天，自习近平表态要全力以赴对抗武汉肺炎，官员应如何如何之后，官媒大胆地把矛头对准武汉地方当局，比如人民日报和环球时报，突然变得厉言疾色，

人民日报和环球时报评论批评武汉当局“信息披露不够及时准确”，指其“大胆”，以至于引发恐慌，但是，““大胆”的背后是侥幸，是对传染病防治规律的无知，是对自身和他人健康风险的漠视。”一副正人君子的口气。

《环球时报》总编辑胡锡进在总结武汉肺炎疫情恐慌潮时也提到，新闻媒体的监督功能这几年被被各级和各地方一些与宣传无关但很强势的职能部门削弱了，武汉市有那么多媒体人，但他们没有在卫生系统之外发出自己的警告。官方对互联网上多样声音的容忍度也太低，武汉市8名在网上发出警告的人当时被公安约谈，压制了整个舆论力量就新型病毒风险做进一步探讨、持续发出警告的声音。

有分析人士认为，官方从来都是这一套，出了大事，就有官媒忙着给领导人洗地，开脱罪责，然后转嫁责任，抓一个替罪羊，等着瞧吧，湖北的官员还能当多久。

湖北省长王晓东周日表示，“新型冠状病毒肺炎疫情发生以后，让党中央和全国人民揪心，我们感到非常痛心，非常内疚，也非常自责。”有网友评论，“早做什么去了，抓了八个人，害了一座城，恐怕是害怕丢官，才说非常痛心呢”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅