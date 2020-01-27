抗击武汉肺炎 习近平为什么让李克强当组长

习近平掌权后，几乎兼任了所有重要小组的组长，这个有关抗击武汉肺炎的小组长，落在了李克强肩上。

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李克强是国务院总理，是政府首脑，按理说，医疗卫生，是由国务院主管，但是李克强这位总理其实是“虚位”的，连经济事务都不能全权主导，中央的一切权力都掌握在习近平手中。

武汉肺炎疫情这么严重，为什么中共中央，国务院迟迟不表态，据各方分析，很显然，是习近平早先时候没有表态，其他人无法表态，在中共还有所谓集体领导制的时候，常委们至少是可以表态的，现在是习近平统领天下，常委们与总书记的关系不是平等的关系，都等着他表态。

习近平十九号关于武汉疫情说了几句话，近日来，中共官媒有一个把这次疫情的全部责任压在湖北省委书记省长以及武汉领导人头上的趋势，无论人民日报，还是环球时报，指责地方官员误事的口气越来越严厉。

其实，这些地方大员们深谙北京政治，他们是随着习近平的声调起舞的，习近平一旦说形势严峻，官员要行动，这意味着要找官员的责任。而且，习近平19号那次表态还有一个重点，就是要注意舆论引导，这为公安继续追谣埋下伏笔，还特别强调了维稳。

但是，诸多观察人士都认为，虽然湖北地方官员逃不掉重大责任，但是北京也无法卸掉自己的责任，鉴于中共的政治体制，习近平的独裁，权力的高度集中，地方上所有重大事情都得层层上报，上报到党中央国务院，其实就是上报到中共中央政治局常委会，到了常委会，也就只有习近平说话才算数。湖北省委可以向社会隐瞒真情，但不会向习近平瞒报，那样后果会很严重。但是，习近平没有说话，下面无法动作。

这就解释了为什么19号，习近平说了一声要认真对待武汉肺炎，国务院立即委派专家钟南山亲临武汉，旋即返回北京，证实人传人的重大事实。从20号起，从湖北省委省政府，武汉市委市政府，再到北京，再到官媒，整个语气都变了，这叫做看今上的脸色行事。

武汉的真相从此开始一点一滴披露，确诊病例、死亡病例骤然攀升。但是，人们对中共领导人习近平为什么不能效仿前任胡锦涛，亲临非典第一线广州视察，去安抚民心还是不太理解，对李克强总理跑到青海慰问医疗人员，说要与武汉肺炎作斗争感到好笑。李克强总理恐怕足以掂量青海武汉在对抗武汉肺炎上孰轻孰重，为什么单单跑去了青海？这是很费解的一件事，有分析指，习近平当政一来，对前任领导人胡温，江朱，只要民间有大灾就亲去视察那一套不感兴趣，所以满朝文武都不敢轻举妄动，李克强按理说出自共青团一路，对胡锦涛的做派了解至深，但是他怎么能越过习近平，轻举妄动呢？

武汉肺炎传染全国，传到境外，全世界都在看，情形越来越严重，习近平春节前夕出席团拜会，观看文艺演出，外界批评武汉受难，北京歌舞升平，习近平终于于周六召开常委会，“专门听取新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作汇报”，已经死了那么多人，确诊的一天比一天多，而且专家提出的数字要比官方公布的大得多得多。习近平才“专门听取”，千呼万唤始出来， “皇帝要动真格的了”，习近平强调“面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势”，成立应对疫情工作领导小组。

习近平说，“一定要打赢疫情防控阻击战”，李克强就是在这种情况下领了“军令状”的，大概是“只能赢不能输”的意思，习近平还要求官员们“坚守岗位，靠前指挥”，“守土有责、守土尽责”。有个闪失，习核心会找他们一个个算账的，而作为掌握了所有权力的领导人，尽管耽误了良机，致使疫情严重泛滥，仍然高高在上，不会承负任何责任。

对于李克强这个组长，责任重大，26日召开第一次会议，首先决定延长春节假期至2月2日，调整开学时间。

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