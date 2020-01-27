新型冠状病毒死亡病例猛增至80 湖北第一位官员死于武汉肺炎

武汉肺炎中国肆虐，26日，北京地铁空荡荡，有一位戴着口罩的女乘客。

根据中国官方最新数字，武汉疫情死亡病例猛增至80，全国确诊病例增加769例，达致2744例。另外，武汉市民族宗教事务委员会原主任、正局级官员王献良，亦因感染新型冠状病毒去世。在北京，一位九个月女婴确诊感染武汉肺炎。

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在确诊和死亡病例中，湖北最多，确诊1423例，死亡76例，其中武汉确诊698例，死亡63例。黄冈死亡4例，荆门死亡3例，荆州死亡2例，孝感、黄石、宜昌、潜江各1例，官方宣布湖北治愈44例。在中国其他省份，河南、上海、黑龙江、河北死亡病例各1例。

根据财新网报道，在武汉新增死亡病例中，武汉市民宗伟原主任王献良因感染新型冠状病毒去世。这是第一位被媒体确认感染武汉肺炎去世的官员，此前湖北省商务厅副厅长黄谋宏被确认感染武汉肺炎。

值得一提的是，北京新增5起武汉肺炎确诊病例，其中包含一名9个月大女婴，成为北京最小的年龄最小确诊病例，据报道，这名女婴是2019新型冠状病毒的首起婴儿感染病例，有湖北省的接触史。

在中国大陆境外，香港确诊病例8例，澳门6例，台湾4例。

泰国7例，美国5例，澳大利亚4例，马来西亚4例，日本4例，新加坡4例，法国3例，韩国3例，越南2例，尼泊尔1例，加拿大1例。

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