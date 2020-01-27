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新头衔组长李克强今赴武汉

图为武汉肺炎疫情病毒病理图样 网络照片

中国国务院总理李克强27日赴湖北省武汉市。李克强为武汉疫情而去，但官方消息指受中国国家主席习近平委托，并前往考察武汉肺炎疫情。此前媒体关注在云南访贫问苦的习近平与西北考察的李克强何时前往武汉。中共当局新成立的“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”，李克强担任小组长。