新头衔组长李克强今赴武汉
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中国国务院总理李克强27日赴湖北省武汉市。李克强为武汉疫情而去，但官方消息指受中国国家主席习近平委托，并前往考察武汉肺炎疫情。此前媒体关注在云南访贫问苦的习近平与西北考察的李克强何时前往武汉。中共当局新成立的“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”，李克强担任小组长。
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据中央社今天报道，武汉肺炎升温，李克强受习近平委托赴疫区考察。该报道综合北京日报网等陆媒消息，受中共总书记习近平委托，中国国务院总理李克强今天赴湖北省武汉市考察武汉肺炎疫情，看望慰问患者和医护人员。
该报道还引据官媒新华社消息，中共当局新成立的“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”昨天首度开会，由政治局常委、国务院总理李克强担任小组长，副组长为政治局常委王沪宁。
北京日报网表示，受习近平委托，李克强今天赴武汉考察指导疫情防控工作，看望慰问患者和奋战在一线的医护人员。
该报道说，源于武汉的新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹，中国国家卫生健康委官网显示，截至26日24时，国家卫生健康委收到30个省（区、市）累计报告确诊病例2744例，现有重症病例461例，累计死亡病例80例，累计治愈出院51例；疑似病例5794例。
此外，累计收到港澳地区通报确诊病例：香港特别行政区8例，澳门特别行政区5例。
另外，台湾有4例确诊病例，泰国7例，日本3例，韩国3例，美国3例，越南2例，新加坡4例，马来西亚3例，尼泊尔1例，法国3例，澳洲4例。
中央社说，为防控疫情，中国国务院办公厅今天通知延长春节假期至2月2日，2月3日起正常上班；各地大专院校、中小学和幼儿园则延后开学。
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