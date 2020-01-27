日本28日派包机接回在武汉日本人

日本首相安倍晋三27日在众院预算委员会上表示：为了防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩大，将在28日的内阁会议上将其定为“感染症法”上的“指定感染症”。

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日本在28日还将利用全日空派遣的包机，接回现驻武汉，并愿意回到日本的日本人。

由于冠状病毒感染肺炎的蔓延，1月23日，武汉市根据《传染病防治法》实施封锁疫区的措施,全日空公24日也表示，直至31日的成田飞武汉航班及其返程航班（2月1日的武汉飞成田航班）都将停飞。而此次接日本人回国，是以包机形式从成田机场飞往武汉的。

日本首相安倍晋三在1月26日表示：根据与中国政府协调的情况，将采取派遣专机等所有的方法，让希望回来的日本人全部回到日本。

日本政府介绍，截至24日，包括游客在内，有约710名日本人在武汉滞留，现在已经与430人取得了联系。

而日本官房长官菅义伟是27日上午的记者会上指出：政府优先研究能够运输较多人员的民间包机,如果希望回国的人多，也会考虑活用政府专机。

菅义伟指出：在27日的时点上，共有560名日本人在湖北省滞留。

厚生劳动省26日称，现已确认从武汉来日本旅游的40多岁中国男性已感染新型冠状病毒并出现肺炎症状,这是日本国内确认的第四例冠状病毒肺炎感染患者。该男性现在爱知县内的医院住院，虽然发烧但目前病情稳定。

目前日本已经确认在日本境内有4名新型冠状病毒感染患者，均为来自武汉或去过武汉的中国人，其中一名已经康复出院。

另据报道，2020年1月26日，国务委员兼外长王毅应约同日本外相茂木敏充通电话。

茂木敏充表示，中国政府和人民在习近平主席领导下，为坚决控制新型冠状病毒疫情蔓延采取积极有力举措，日方对此表示敬意。遇到困难时倾力相助的朋友才是真朋友。日方愿同中方一道，共同应对疫情威胁，向中方提供全方位支持帮助。

茂木希望中方对日本人的回国给予支援并提供信息，王毅对此表示理解。

王毅说，人命重于泰山。中国政府致力于维护中国人民的生命安全和身体健康，也将本着负责任的态度，保障包括日本侨民在内的每一位在华外国人士的安全，及时解决他们的合理关切。

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