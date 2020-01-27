林郑满腹考量敌不过病毒汹涌终宣布禁湖北人入境

林郑月娥政府一直拒绝对湖北或甚至武汉人“封关”，尽管澳门早已宣布这个决定，直至香港医护人员扬言要采取工业行动甚至罢工行动，以及有社区居民为了阻止政府在家居附近设置临时病人收容所而与警方爆发冲突，港府才急忙宣布于27日凌晨开始对来自武汉以及湖北的旅客采取“局部封关”措施。从宣布新的措施到实际执行时间，期间政策“变脸”之急，两个小时不到，可见决定的仓促以及章法大乱。

广告 继续浏览后续

根据港府最新的抗疫措施，从27日凌晨开始，除香港居民外，所有湖北省居民以及任何过去14日到过湖北省的人士将不获准入境香港，直至另行通知为止。为便利执行上述措施，各口岸的自助通道，由明日零时零分起只开放供香港居民使用，所有非香港居民均须使用一般入境柜台办理入境手续，旅客办理入境时间或会延长，呼吁旅客体谅。

林郑月娥25日从瑞士达沃斯出席经济论坛回港之后召开记者会，坚决拒绝对大陆“封关”，声称贸然截断所有与大陆往来不适宜、不实际，因为病毒可经其他地方传播，对于有医护组织表明，如不回应诉求，考虑有工业行动，林郑呼吁勿采取激烈对抗行动，“不要动不动就要有激烈行动…我呼吁大家，不要用激烈对抗态度去争取自己诉求”。

包括主席胡志伟及立法会议员黄碧云在内的香港民主党成员，26日下午一同戴上口罩及手持标语，在政府总部外请愿，要求林郑月娥宣布封闭来往大陆及香港的关口，防止疫情在香港扩散。胡志伟担心香港会成为病毒的扩散中心，促请政府做好防疫措施。

到了26日晚上10时半左右，林郑政府出现政策大转弯，甚至还刮了卫生局局长陈肇始一巴掌。陈在当天早上出席电视节目后还理直气壮表示，完全封关并不可行，至于会否缩短通关时间，她指任何有助预防传染病的关口措施，都会研究考虑和推出，但先要研究整体操作，以及通关时间有否需要缩短。

早已表明支持封关的港大感染及传染病中心总监何栢良表示，欢迎政府禁止湖北省及过去14日到过湖北省的非港人入境的措施，认为有效减少内地疫情最严重的湖北省有个案传入香港，但他相信已经有一定数目的湖北省居民已进入社区，希望香港政府在行政措施方面，跟进已入境的湖北省居民。

澳门政府日前已经宣布类似措施，并开始跟进已入境澳门的湖北省居民，尝试找出有关人士，找到后政府会安排他们离境返回大陆，或安排他们到隔离营14日。何栢良认为，如香港也有此类措施，效果更好。他又指，若其他内地省市疫情也严峻，也要进一步扩大有关措施。香港仍须推进商界配合防疫，市民也不应随便相信假消息，也显示政府在防疫文宣不足，应立即成立24小时协调小组，全方位启动新媒体让市民接收最新消息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅