《柳叶刀》文疑武汉肺炎病毒有多个源头

英国医学期刊“柳叶刀”近日发表的武汉肺炎研究论文指出，从中国武汉市金银潭医院收治的前41名患者情况来看，华南海鲜市场不是唯一的新型肺炎疫情起源地。

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据中央社今天报道说，柳叶刀期刊指出，武汉肺炎恐有多个疫源地。英国医学期刊“柳叶刀”近日发表的武汉肺炎研究论文指出，从中国武汉市金银潭医院收治的前41名患者情况来看，华南海鲜市场不是唯一的新型肺炎疫情起源地，可能是一大片有多个疫源地。

该报道引述陆媒财新网消息指，柳叶刀期刊（Lancet）当地时间24日发表论文披露金银潭医院收治的前41名患者情况，文中一张图表显示，前4名感染者中有3人没有华南海鲜市场暴露史，这为一直被认为是疫源地的华南海鲜市场打上问号。报道引述论文第一作者、武汉市金银潭医院副院长黄朝林表示：“从现在整个发病情况来看，海鲜市场已经不是唯一的暴露源，（新型冠状病毒起源）是多源性”。论文通讯作者、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师曹彬在回复科学杂志（Science）时也表示：“现在看起来很明确，华南海鲜市场不是唯一的疫源地，但说实话，我们还不知道病毒到底来自哪里。”

根据论文，金银潭医院收治的首个感染新型冠状病毒患者发病日期为2019年12月1日，并没有华南海鲜市场暴露史，家人也未出现发烧和呼吸道症状；至12月10日，才另有3人发病，其中两人也没有华南海鲜市场暴露史。在金银潭医院收治的前41名患者中，仅有27名接触过华南海鲜市场。

据中国疾病预防控制中心病毒病所26日称，从华南海鲜市场的585份环境样本中，检测到33份样品含有新型冠状病毒核酸，并成功在阳性环境标本中分离病毒，提示该病毒来源于华南海鲜市场销售的野生动物。这些阳性样本分布在市场上的22个摊位和1个垃圾车。

报道引述香港中文大学流行病学教授唐金陵说，“华南海鲜市场当时应该存在病毒的多点来源，而且它们之间比较分散，几十个病人又短期内同时出现，且没有彼此接触的历史，说明感染的野生动物可能不是偶然性地进入了一家摊位，而是短期内同时进入了多家门店，这样才可能同时引起这么多人发病”。据他认为，该病毒在野生动物传染源里可能已经比较常见，这就增加了这些动物进入其他市场或再次进入市场，进而感染人类的可能性。

报道称，唐金陵说，最初的发源地可能不是一个点，而是一大片，而且有人传人的可能性。考虑到初期感染者有部分没有华南海鲜市场接触史和感染者密切接触史，除华南海鲜市场外，还需考虑武汉其他市场有无病毒检出，以探明“一大片”的范围究竟有多大，以彻底切断动物再传染人类的机会。但他也强调，这些推测是基于目前有限的资料，正确与否需要进一步调查验证。

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