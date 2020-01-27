武汉市长：因春节和疫情，500万人离开武汉

新型冠状病毒疫情在过去24小时持续发展，截止周一中国确诊病例2823例，死亡人数增至81人，疑似病患感染者近6000人，中国官方宣布延长春节假期以控制疫情传播，世卫组织总干事周一前往北京。周日武汉市长表示，因春节和疫情关系，目前有500万人离开了武汉。

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据法新社报道，在过去24小时内，中国官方公布的新增病例近千人，可疑感染人数翻了一番，达到近6000人，死亡增加24人，死亡病例均发生在疫情中心湖北省，封城措施涉及湖北5600万人。

周一，武汉仍然笼罩在封城的死寂中，街道禁止所有不必要车辆通行，法新社记者在距离武汉市中心15公里的地方看到，警察设立了路障，监控车辆，检测车上人员的身份和体温。在武汉被封城的第四天，中国国务院总理李克强前往该市，媒体报道可见他身着一席蓝色防护衣、面带口罩出现在武汉一所医院内，鼓舞士气，慰问病患和医护人员，报道指，这是疫情爆发以来首位中央高官前往武汉。在当局新成立的应对新冠病毒感染肺炎疫情工作领导小组中，李克强出任组长。

官方周日宣布延长农历新年假期，由七天至十天，到2月2日。该措施旨在推迟假期后数亿计返岗农民工的流动，以降低病毒传播风险。

武汉市长：500万人离开了武汉

武汉市长周先旺在周日的新闻发布会表示，确诊病例或再增加1000例左右，因春节和疫情关系，目前有500万人离开了武汉。仍然有900万人留在城里。

该数字或进一步增加人们对疫情扩大的担忧，尤其是中国卫生官员表示，新型冠状病毒可以在未出现症状前传播。这无疑增加了阻止疫情的难度。

世卫组织总干事谭德塞（Ghebrebyesus）周一前往北京，他在推特表示，他将会晤政府官员及卫生专家，了解最新疫情，并加强与中国的合作，进一步提供防疫措施。世卫组织上周没有将武汉肺炎疫情列入国际关注突发公共卫生事件。

中国大陆以外疫情

疫情在中国大陆以外也呈扩散之势，据法新社周一上午北京电稿消息，香港共登记确诊病例6例，澳门5例，台湾3例，泰国5例，美国5例，澳大利亚4例，马来西亚4例，新加坡4例，法国3例，日本3例，韩国3例，越南2例，尼泊尔1例，加拿大一例疑似病例。

美国、法国、日本等多国已宣布本周撤出被困武汉本国侨民的安排。美国驻武汉使馆宣布预期周二撤侨，法国卫生部长也表示将对在武汉的法国侨民“直接空运撤返”，并将对撤回的侨民进行14天观察隔离。

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