武汉疫情前景? 港专家称4万人感染年中减退 英专家称14天内将突破25万

武汉肺炎疫情下，被测量体温的中国民众资料图片

中国武汉肺炎疫情前景据研究专家预计，武汉新冠状病毒的感染人数将在14天内超过25万，而且病毒将在北上广等大型城市出现爆发。香港大学医学院院长梁卓伟27日说，据研究模型分析，目前新型冠状病毒疫情每6.2日会倍增，预估武汉市已有4.4万人感染，整体疫情会在4、5月“见顶”。

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据美国之音报道说，专家指武汉病毒感染人数14天内将突破25万。

该报道指研究专家预计，武汉新冠状病毒的感染人数将在14天内超过25万，而且病毒将在北上广等大型城市出现爆发。

武汉疫情爆发后，英国兰卡斯特大学、英国格拉斯哥大学病毒研究中心（University of Glasgow Centre for Virus Research）和美国佛罗里达大学的四位传染病生物学家对疫情进行了密切追踪，并利用专业模型和现有数据对疫情及蔓延情况进行了分析，在1月23日公布了《2019新冠状病毒：流行病学参数的早期估计和疫情预估》的研究报告。

据报告指出，新型冠状病毒的基本繁殖数（????????0）要显著大于一，目前在3.6和4.0之间。这表明病毒传播的控制率必须在72%和75%之间，才能终止病毒传染的增加；报告估计，武汉地区新冠病毒的传染目前只有5.1%被发现，城市社区中存在大量未被发现的病毒传染。

该报道引据报告预计，“如果（病毒）控制或传播没有发生改变，我们预计中国其它城市会进一步出现病毒的爆发，而且病毒将会更加迅速地继续向海外地区输出。我们的模型预计未来14天内（2020年2月4日），武汉的病毒传染人口将超过25万人。我们预计中国会出现最大规模的病毒爆发的其它城市是上海、北京、广州、重庆和成都。我们还预计，到2020年2月4日，最可能通过航空旅行而输入病毒传染的国家或特别行政区是泰国、日本、台湾、香港与韩国”。

报道说，报告并对湖北省采取的封城措施进行了分析，认为这些措施很难有效控制病毒的传播。报告指出，“我们的模型显示，进出武汉市所采取的旅行限制措施不太可能有效终止（病毒）在中国各地的传播；到2月4日，旅行如果有效减少99%，武汉以外的疫情规模可能仅仅能减少24.9%”。

据中央社今天报道说，香港大医学院：武汉肺炎逾4万人感染，年中减退。

该报道引据港媒消息，香港大学医学院院长梁卓伟今天说，根据研究模型分析，目前新型冠状病毒疫情每6.2日会倍增，预估武汉市已有4.4万人感染，整体疫情会在4、5月“见顶”，至6、7月慢慢减退。

该消息综合香港电台、星岛日报报道，港大医学院27日下午举行记者会说明新型肺炎最新疫情，梁卓伟在会中作以上估算。香港大学医学院院长梁卓伟说，截至大年初一（25日），估算武汉应有不少于2.5万人确诊，加上仍处于潜伏期、未发病的个案，预料武汉已有4.4万人感染。而病毒的基本繁殖率为2.13，代表疫情每6.2日就会倍增。

据梁卓伟表示，武汉是华中地区主要交通枢纽，估计部分遭感染人士早在大年初一前经各交通工具前往其他省市，最少有18宗个案已进入青岛，最高有318宗已进入重庆。他认为，武汉确诊人数将在未来日子继续上升，不敢说早前的封关措施没有效用，但随着部分个案较早前已输出至其他省市，有关地区疫情将出现大变化，未来几周会持续出现确诊个案。

梁卓伟预计，疫情将会在4、5月陆续在重庆、北京、上海、广州及深圳“见顶”。其中，重庆与武汉交通连接最频繁，出入境人流最多，将较其他省市早一至两周达至顶峰，至6、7月疫情将慢慢减退。

据香港大学医学院院长梁卓伟表示，会将研究结果发给世界卫生组织（WHO）、中国国家疾控中心和香港特区政府参考。

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