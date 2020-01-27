武汉肺炎外逃500万人 行踪引疑

武汉新型冠状病毒肺炎疫情持续扩散，武汉市长周先旺26日晚间在记者会上表示，因为春节返乡和疫情爆发的影响，在23日封城之前，已有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。离开武汉的500多万人到底去了哪儿？根据大数据分析，有7515人搭机飞到台湾。

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据中国时报今天报道说，500万人离开武汉去哪儿？7515人赴台湾。《第一财经》利用大数据分析2020年春运期间，23日“封城”前从武汉出发的人群，发现其中7成人前往湖北省内其他城市；而搭乘飞机者中，最多人去了北京；往港澳台航班方面，有7515人搭机飞到台湾。

该报道称，武汉是外来人口流入城市。有关数据统计，湖北省以外，武汉人口热门来源地为：信阳（占流入武汉人口的1.54％）；重庆（占流入武汉人口的1.4％）；南阳（占流入武汉人口的1.13％）。排在前10名的来源城市还有：驻马店、广州、周口、北京、商丘、深圳、长沙。前10名中，信阳、南阳、驻马店、周口、商丘都属于河南省。据此推断，2020年春运500多万离开武汉的人群中，不少是回到家乡，尤其是上述几个城市。

据《第一财经》引述大数据报导，1月10日至1月22日春运期间，每天从武汉出发的人群中，有6至7成前往湖北省内其他城市，其次是河南、湖南、安徽、重庆和江西。除了湖北的城市，从武汉前往信阳、重庆、长沙、北京、上海和郑州的人群比例较高。而在湖北省内，孝感和黄冈是接受武汉返乡客流比例最高的两个城市，离开武汉的人当中，平均每日有13.03％和12.64％是从武汉出城到达孝感和黄冈。

该报道说，另外，从武汉出发的航班数据（2019年12月30日至2020年1月22日）显示，北京、上海、广州、成都、海口、昆明、厦门、深圳、三亚、南宁是武汉出发航班的前10大目的地城市。根据航班座位数统计，在武汉“封城”前的20多日，有约6万多人从武汉飞到北京，约5万多人分别从武汉飞到上海（虹桥机场和浦东机场合计）、广州和成都。

国际航班方面，武汉出发航班量最大的是泰国曼谷，有约2万多人从武汉飞往曼谷（素汪纳普机场和廊曼机场合计），其次是新加坡樟宜机场、日本成田机场。往港澳台航班方面，武汉出发飞往香港机场7078人，飞往澳门6145人。

报道称，飞往台湾桃园（3696人）、高雄（2698人）、松山（1121人），合计7515人。

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