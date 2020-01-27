武汉肺炎或希望曙光 美国研发医治疫苗3月后可试临床

图为世界卫生组织或指武汉肺炎新变种病毒谱图

美国国家卫生研究院（NIH）新成立的疫苗研究团体计划在3个月后，针对具潜力的疫苗展开人体试验。世界卫生组织稍早前表示，这次的新型冠状病毒与严重急性呼吸道症候群（SARS）属于同一冠状病毒家族，正式命名为2019新型冠状病毒（2019-nCoV）。

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据联合新闻网今天报道说，武汉肺炎或有希望？美国研究疫苗，计划3个月后展开人体试验。

中国武汉肺炎疫情殃及全球，据《路透社》消息，美国国家卫生研究院（NIH）已成立新的疫苗研究团体，计划在3个月后针对具潜力的疫苗展开人体试验，找出武汉肺炎的因应之道。该消息说，美国国家卫生研究院辖下的国立过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，从基因排序到初步人体试验，最快要3个月。

报道称，根据资料，武汉肺炎的病因来自于一种全新冠状病毒，中国已分离出病毒株并提供基因序列资讯，让各国的科研团队能即刻着手研发疫苗。世界卫生组织稍早前表示，这次的新型冠状病毒与严重急性呼吸道症候群（SARS）属于同一冠状病毒家族，正式命名为2019新型冠状病毒（2019-nCoV）。

该报道称，因此，过去对抗SARS疫情的经验或许能做为借镜，助美国团队更快研发出疫苗。

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